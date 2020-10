VZR pleit voor 'eerlijker' kilometervergoeding

Werkgevers nemen volgens de VZR wel vaak die maximale onbelaste kilometervergoeding van €0,19 cent per kilometer over als maatstaf. De vereniging noemt dit 'onzin', omdat de werkgever los hiervan zelf de vergoeding mag bepalen. Die €0,19 is vrijwel nooit volledig kostendekkend, zelfs niet voor de variabele kosten, aldus de VZR. Verder betoogt ze dat de werkgever ook een 'beschikbaarheidstoeslag' moet betalen, een bedrag per kilometer voor het beschikbaar stellen van jouw privéauto aan de werkgever. Dat is namelijk feitelijk wat er gebeurt wanneer je zakelijke kilometers rijdt in je eigen auto.

De maatstaf die de VZR hanteert voor de kilometervergoeding is opgebouwd uit het gewogen gemiddelde tussen de variabele kosten en de vaste plus de variabele kosten. Hier komen drie bedragen uit, afhankelijk van de cataloguswaarde van de auto. Voor auto's onder de €20.000 bedraagt de geadviseerde vergoeding €0,24 cent per kilometer, bij een cataloguswaarde van tussen de €20.000 en €40.000 stijgt dit bedrag naar €0,37. De laatste categorie is voor auto's boven de €40.000. Dan bedraagt de voorgestelde vergoeding €0,49 cent per kilometer

Het kader voor de kilometervergoeding betekent niet meteen dat je in je handen mag wrijven. De VZR biedt met deze indicaties naar eigen zeggen alleen maar een 'helder en objectief' kader om afspraken te maken met je werkgever over de kilometervergoeding.