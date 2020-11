'Veel bedrijven stoppen met vaste reiskostenvergoeding'

Een vaste reiskostenvergoeding per maand zal voor veel werkenden verleden tijd zijn komend jaar, verwacht werkgeversvereniging AWVN. In plaats daarvan wordt er meer gekeken naar specifieke reismomenten. Uiteraard speelt de coronacrisis hierin ook een rol.

Nu is het bij veel bedrijven nog gebruikelijk om een vaste reiskostenvergoeding per maand uit te keren aan werknemers. Per 2021 is een dergelijke vergoeding echter niet meer belastingvrij uit te keren. Een vergoeding op basis van werkelijke gemaakte reiskosten (dus meer maatwerk) nog wel. AWVN stelt in gesprek met BNR Nieuwsradio dat dit voor veel werkgevers betekent dat er een streep door de vaste reiskostenvergoeding gaat. Daarbij speelt ook de coronacrisis een rol, want momenteel wordt er vanwege het vele thuiswerken überhaupt veel 'onnodig' uitgekeerd.

Helemaal onnodig is het niet, want ook met thuiswerken maak je natuurlijk kosten. Denk aan extra water-, stroom- en gasgebruik. Daar kon de vaste reiskostenvergoeding nu in zekere zin voor worden gebruikt. AWVN stelt bij monde van Jannes van der Velde dat hier bij het vervallen van de vaste reiskostenvergoeding ongetwijfeld een oplossing voor wordt gevonden: "Wij vinden het absoluut niet onredelijk dat kosten worden vergoed als mensen die maken bij het thuiswerken. Bij veel bedrijven wordt dat al vergoed. Wij voorzien dat daar in alle redelijkheid over gesproken gaat worden." Over een scenario dat werkgevers blij zijn met het schrappen van de reiskostenvergoeding en daar vervolgens geen 'thuiswerkvergoeding' tegenover zetten, maakt AWVN zich geen zorgen: "Wij hebben geen indicatie dat werkgevers zo onredelijk zullen zijn."