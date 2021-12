Redactie blikt vooruit op 2022 - Damiaan Hage

Na bijna twee jaar corona is een blik in de toekomst lastiger dan ooit. Een energiecrisis stak recent de kop op. Chiptekorten gooien product- maar vooral productieplanningen overhoop. Daardoor komen nieuwe modellen zomaar een halfjaar later op de markt. In onze jaarlijkse persoonlijke vooruitblikken zie je dat terug, met daarin niet alleen auto’s. Vandaag aan het woord: hoofdredacteur Damiaan Hage.

Auto’s zijn de laatste paar jaar snel duur geworden. Niet alleen voor de consument, maar ook voor de fabrikant. De ontwikkelingskosten schijnen zo gigantisch te zijn dat het lanceren van een kleine, betaalbare auto niet meer te doen is. Steeds meer fabrikanten laten het zogenaamde A-segment links liggen en bieden hun instappers aan in het net iets grotere B-segment. Dat is slecht nieuws voor consumenten zoals jij en ik. Je wordt zo gedwongen een auto te kopen uit een segment hoger dan je misschien zou willen.

Hyundai en Kia zien gelukkig nog brood in het A-segment en houden hun i10 en Picanto voortdurend up-to-date, maar de Fiat Panda, Renault Twingo en Volkswagen Up zijn al bejaard te noemen en opvolging is niet in zicht. Zelfs de ongekroonde koning van de kleine auto, Suzuki, heeft inmiddels de Celerio geschrapt. Het gekke is dat er één land is dat de moeite van het ontwikkelen van zo’n auto wel waard maakt: India. Milieu- en veiligheidseisen daar schijnen echter weer van een veel lagere standaard te zijn, waardoor die auto’s hier niet kunnen worden verkocht.

Nieuws in het A-segment is dus groot nieuws en het feit dat Toyota met de Aygo X nog in het kleinste segment blijft geloven, verdient applaus. De vorige Aygo kon nog betaalbaar zijn door alle kosten te delen met Citroën en Peugeot, en nu maakt Toyota gebruik van Yaris-techniek. Prijzen en specificaties waren op het moment van schrijven (in de AutoWeek Jaarspecial 2022, red.) niet bekend, maar we kunnen veilig veronderstellen dat het geen kiloknaller gaat worden. De eerste Aygo werd nog voor minder dan €9.000 aangeboden, de huidige is er vanaf €13.000, maar de nieuwe zal daar ruim boven zitten (€15.955, red.). Nog altijd goedkoper dan een Yaris, maar evenmin goedkoop. En toch is het iets om naar uit te kijken.

Dit artikel is eerder verschenen in de AutoWeek Jaarspecial 2022.