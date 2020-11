Rechtszaak tegen Carlos Ghosn van start in Japan

Nissan beschuldigt Ghosn ervan dat hij miljoenen achterover heeft gedrukt in zijn tijd als topman van Renault-Nissan. Vandaag is in de rechtbank in Yokohama een rechtszaak gestart waarin de autofabrikant zijn gelijk hoopt te halen, zo meldt Reuters. In een statement geeft Nissan aan dat het Ghosn verantwoordelijk wil stellen voor 'alle financiële schade die het bedrijf heeft geleden door zijn wangedrag'. Het bedrag waarvoor Ghosn wordt aangeklaagd, is met ruim 80 miljoen euro absoluut niet mals. Ghosn was zelf niet aanwezig in de rechtbank, maar werd vertegenwoordigd door zijn advocaten.

Dat Ghosn zelf niet in de Japanse rechtbank aanwezig is, spreekt voor zich. Eind vorig jaar vluchtte hij uit Japan nadat hij op borgtocht was vrijgelaten. Ghosn had naar eigen zeggen geen vertrouwen in het Japanse rechtssysteem, waarin volgens hem meteen van schuld wordt uitgegaan. Ghosn ontkent op zijn beurt alle beschuldigingen van Nissan en heeft zelf ook een rechtszaak aangespannen tegen de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Hij eist een schadevergoeding van 15 miljoen euro, een bedrag dat aanzienlijk lager is dan waarvoor hij zelf wordt aangeklaagd. Nu is het afwachten wie er uiteindelijk aan het langste eind trekt.