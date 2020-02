Nissan klaagt Carlos Ghosn aan voor dik 80 miljoen euro

Terwijl Carlos Ghosn vanuit Libanon zijn gelijk probeert te halen in het schandaal waarin hij met Nissan verwikkeld is, klaagt Nissan de gevallen topman officieel aan. De Japanners willen omgerekend ruim € 83 miljoen verhalen op Ghosn.

Voormalig Renault-Nissan-topman Carlos Ghosn werd in 2018 in Japan achter slot en grendel gezet wegens vermeende fraude bij Nissan en belastingontduiking. De 65-jarige mocht na een periode in de gevangenis zijn proces afwachten in zijn huis in Tokio, maar wist eind vorig jaar uit Japan te ontsnappen. Ghosn dook op in Libanon. Daarvandaan poogt hij nu zijn onschuld te bewijzen en financiële compensaties te verkrijgen waar hij recht op zegt te hebben. Nissan ziet het, niet geheel verrassend, totaal anders. Het merk maakt bekend Ghosn aan te klagen voor een bedrag van niet minder dan € 83,3 miljoen.

Volgens Nissan is dat het bedrag dat Ghosn wist te verduisteren. Daar draait de zaak immers om. Nissan gaat onverminderd verder met het proces, terwijl Ghosn er koste wat kost onderuit probeert te komen. Waar Nissan dus ruim € 80 miljoen wil zien, wil Ghosn op zijn beurt € 15 miljoen schadevergoeding van Nissan-Mitsubishi ontvangen. Voorlopig speelt Ghosn het via zijn advocaten en via Nederland en werkt Libanon niet mee aan een eventuele uitlevering aan Japan. In een officiële verklaring laat Nissan weten 'extra stevig in te zetten' op het proces, wegens het vluchten van Ghosn uit Japan.