De hoogste civiele rechtbank van Duitsland heeft een miljoenenschikking tussen Volkswagen en voormalige topbestuurders rond het dieselschandaal nietig verklaard. Aandeelhouders gingen akkoord met de afspraken uit 2021, maar volgens het Bundesgerichtshof in Karlsruhe werden zij onvolledig geïnformeerd over de afspraken.

Volkswagen verweet oud-topman Martin Winterkorn en voormalig Audi-baas Rupert Stadler dat ze niet meteen hadden gewaarschuwd over aanwijzingen die er waren voor het gebruik van sjoemelsoftware, waarmee diesels bij uitstoottests schoner leken dan ze waren. Winterkorn betaalde 11,2 miljoen euro, Stadler 4,1 miljoen euro en een verzekeraar 270 miljoen euro.

Met de schikking werden ook andere bestuurders en ex-bestuurders beschermd tegen claims rond het schandaal. Maar Volkswagen vermeldde dit niet in de oproeping van de aandeelhoudersvergadering waarin gestemd zou worden over het akkoord. Daarom is de overeenkomst ongeldig, oordeelt de rechter.

Volkswagen gaf in september 2015 toe dat het illegale software had gebruikt om te sjoemelen bij uitstoottests. De autofabrikant vond dat Winterkorn, die een week na het uitbreken van het schandaal aftrad, zijn zorgplicht had geschonden en het bedrijf daarmee veel schade had toegebracht. De kwestie heeft het bedrijf inmiddels meer dan 30 miljard euro aan boetes en schadevergoedingen gekost.