Rechter: 'motorrijder mag niet vooraan gaan staan bij verkeerslicht'

We zijn het allemaal gewoon gaan vinden: motorrijders die voor een rood verkeerslicht vooraan gaan staan in de rij. Toch mag dit niet, oordeelde de rechter.

De rechtszaak werd gevoerd aan aanleiding van een voorval in 2019, toen een motorrijder in Goes een boete van 240 euro opliep door langs de rij naar voren te rollen voor het stoplicht. Het strafbare feit: ‘op een kruising niet de richting volgen die de rijstrook aangeeft’. De motorrijder reed dan ook links van de rij voor rechtdoor. Volgens de rechterlijke uitspraak is dat weliswaar een deel van het probleem, maar niet het voornaamste deel.

De rechter gaat namelijk niet mee in de claim van de motorrijder dat er hier sprake was van ‘tussen een file doorrijden’, een praktijk die in Nederland wordt gedoogd. Volgens de rechter is dat gedrag alleen niet strafbaar als er daadwerkelijk sprake is van een file op een autosnelweg. Een rij wachtende auto’s voor een verkeerslicht bij een kruispunt valt daar dus niet onder. De boete blijft dan ook van kracht en motorrijders moeten bij verkeerslichten gewoon achteraan aansluiten.

Het gedogen van motorrijders die tussen of langs stilstaande auto’s rijden, heeft volgens de ‘Filegedragscode’ van Stichting Motorplatform alles te maken met veiligheid. Achter een rij auto’s staan op een motor zou de motorrijder onnodig blootstellen aan het gevaar van onoplettende achteropkomende automobilisten, met alle mogelijke (nare) gevolgen van dien.

Tegenstanders van de praktijk zouden kunnen aanvoeren dat het daarvoor volstaat om net voorbij het staartje van de file te rijden, in plaats van helemaal naar voren. Wat vind jij: ‘mogen’ motorrijders terecht tussen de file door, of niet? En moet dat dan ook bij verkeerslichten kunnen? Laat je horen in de reacties!

Bron: Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV)