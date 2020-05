RDW laat de teugels weer wat vieren

Met de strikste coronamaatregelen (bijna) achter ons kijkt ook de RDW weer vooruit en versoepelt die de regels. Over dik twee weken moeten alle stations weer geopend zijn, maar bij het oude is het nog niet.

Net als menig ander bedrijf legde de RDW vrijwel alle activiteiten stil na de uitbraak van het coronavirus. Autobedrijven konden niet meer bij keuringsstations aankloppen voor een keuring. In plaats daarvan verliep de keuring geheel online met extra veel foto’s en opgevraagde informatie. Aan die tijdelijke importprocedure wordt voorlopig nog niet echt iets grondig veranderd. RDW-erkende bedrijven die een personenauto, lichte bedrijfswagen (< 3.500 kg) of twee- of driewielers willen importeren, blijven dit nog online doen. Bij deze gevallen bestaat er wel de kans dat er op een later moment een proefcontrole volgt. Wel wordt het voor gecertificeerde bedrijven gemakkelijker om een aanvraag in te dienen. Voor voertuigen kan een digitale Versnelde Individuele Aanvraag (VIA) worden aangevraagd. Deze moet een stuk sneller werken dan de tot nu toe gebruikte webformulieren.

Voor particulieren verandert er voorlopig nog niets. Zij kunnen zelf nog steeds niet bij de RDW aankloppen met een zelf geïmporteerde auto. Daarvoor moet voorlopig nog steeds de hulp van een RDW-erkenninghouder worden ingeschakeld. Die kan de online importprocedure voor hen volgen. Wat er dan wel verandert? De RDW opent voor meer cruciale diensten weer zijn deuren. Let wel: dit gebeurt uitsluitend op afspraak. Zo kunnen vanaf deze week onder andere autobussen of landbouwvoertuigen weer worden gekeurd en zijn ook taxi’s of vervoermiddelen voor levende dieren weer welkom voor een keuring. Het hele nieuwe dienstenoverzicht vind je hier.

Vanaf maandag 11 mei gaan er ook weer meer keuringsstations open. De RDW neemt dan in Roosendaal, Waddinxveen, Nieuwegein en Almelo de stations weer in bedrijf. Vanaf de week erop gaan ook de werknemers in de drie overgebleven dichte stations weer aan de slag. Hoewel dat natuurlijk goed nieuws is, blijft er voorlopig een langere wachttijd dan normaal. De RDW kan nog niet inschatten hoe snel die weer gestabiliseerd is.