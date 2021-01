Quadratec gaat op retro-toer met Jeep 'YJL'

We maken er geen gewoonte van om one-offs voor promotiedoeleinden op het podium te hijsen. Voor de creatie van het Amerikaanse Quadratec maken we vandaag echter een uitzondering, want achter deze Jeep Wrangler schuilt een bijzonder verhaal.

Quadratec is een bedrijf dat zich volledig toelegt op het creëren van en de handel in Jeep-accessoires. Daarmee beleeft het bedrijf vermoedelijk gouden tijden, want de offroad-cultuur is momenteel op volle oorlogssterkte in de VS.

Quadratec bestond echter al ruimschoots voor de huidige offroad-hype, om precies te zijn al dertig jaar. Om dat heuglijke feit te vieren komt het bedrijf natuurlijk met een showauto, die alles te maken heeft met oprichter en eigenaar Ted Wentz. Quadratec was nooit opgericht als Wentz in 1990 niet zo verliefd was geworden op zijn Jeep Wranger uit 1989, dat hij besloot zich ook professioneel op Jeep te gaan richten.

Het dertigjarig bestaan van het bedrijf kan dan ook alleen maar worden gevierd met een hommage aan die bewuste Wrangler. Dat gaat om een model van de YJ-generatie, de enige Jeep uit deze modelreeks met vierkante koplampen. Als basis voor de feest-Jeep werd echter geen YJ gebruikt, maar een verse Wrangler van modeljaar 2020, modelserie JL. Die werd vervolgens gespoten in de kleur van het origineel én kreeg allerlei uiterlijke kenmerken van de YJ mee.

Uiteraard zijn de rechthoekige koplampen present op de ‘YJL’, maar ook de bumpers zijn een nadrukkelijke verwijzing naar het verleden. Aan de achterzijde is de unieke Jeep, die uiteraard helemaal is volgehangen met Quadratec-accessoires, voorzien van de legendarische achterlichten van de YJ, zij het in led-vorm. Men heeft zelfs de moeite genomen om de tankdop te verplaatsen van het achterscherm naar een plekje onder het linker achterlicht, waar hij zich nu net als bij de YJ verstopt achter de kentekenplaat.