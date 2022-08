Productieversie DS E-Tense Performance niet uitgesloten

Een Formule E-auto in een ander jasje, zo zou je de DS E-Tense Performance kunnen omschrijven. De opvallende conceptauto leent namelijk zijn aandrijflijn van de raceauto van het Formule E-team van DS. Twee elektromotoren genereren samen een vermogen van maar liefst 815 pk, dat over de voor- en achterwielen wordt verdeeld. Het koppel is nog veel krankzinniger: maar liefst 8.000 Nm. Genoeg om de DS E-Tense Performance in twee seconden van 0 naar 100 km/h te laten versnellen. Dat is nota bene sneller dan de Formule E-auto.

Prestaties om je vingers bij af te likken. Er zijn vast aardig wat mensen te vinden die dat eens zelf aan den lijve willen ondervinden. Wie kan zwemmen in het geld, moet mogelijk DS even in de gaten blijven houden. CEO Béatrice Foucher laat namelijk aan het Britse Autocar weten dat een productieversie niet uitgesloten is. Wel plaatst ze daar een aantal flinke kanttekeningen bij: "Het zou niet mogelijk zijn om de auto te homologeren voor straatgebruik, dus dan wordt het een zeer gelimiteerde, zeer dure en puur voor het circuit bestemde auto. Ik weet niet of daar genoeg grond voor is (...) we zullen zien." Een dergelijk sportief monster past mogelijk niet zo goed bij de uitstraling die DS wil uitdragen. Maar, zo zegt Foucher: "...we hebben gezegd dat 'het goed zou zijn als we deze kunnen bouwen of zo'n soort auto kunnen verkopen', alleen is er nog geen knoop over doorgehakt." Zeg nooit nooit.

Overigens bestaat er al een echt functionerend exemplaar van de DS E-Tense Performance. Daarmee mochten onze collega's van AutoBild eerder dit jaar op pad. Hoe dat beviel, lees je hier.