DS E-Tense Performance is hint naar de toekomst

DS komt met een tamelijk opvallende conceptauto: de E-Tense Performance. Met deze elektrische supercar geeft DS een hint naar hoe toekomstige modellen eruit komen te zien, maar ook in technisch opzicht is het studiemodel van belang.

De E-Tense Performance is ontwikkeld door DS Performance, de autosporttak van DS die in twee seizoenen van de Formule E zowel de teams- als constructeurstitel bemachtigde. De conceptauto is strak gelijnd en heeft qua silhouet wel wat weg van een Alpine A110. Aan de voorkant vallen direct de markante koplampen op, die bestaan uit een verticaal en horizontaal deel. Omdat de E-Tense Performance elektrisch is, maakt de 'grille' plaats voor iets wat DS de 'Aero Sport Lounge' noemt. Dat houdt in dat het logo van DS met een driedimensionaal effect wordt gecombineerd, met daarbij een speciale verwelkomings-sequentie als je de auto ontgrendelt.

DS spuit de E-Tense Performance in een combinatie van groengeel, dat verandert van kleur met de kijkhoek en lichtinval, en zwart. Het dak van de E-Tense Peformance loopt helemaal door naar achteren - een achterruit ontbreekt op de conceptauto - en is uitgevoerd met een lijntjespatroon. Aan de achterzijde is een grote diffuser met een centraal mistachterlicht beeldbepalend. De achterlichten zijn grote led-units met een opvallend ruitpatroon. Om er geen twijfel over te laten bestaan dat je hier van doen hebt met een elektrische supercar, plakte DS een grote 'E' op de achterkant van de E-Tense Performance. Om de supercar zo aerodynamisch mogelijk te houden, rolt hij op 21-inch wielen die deels zijn afgedicht.

Een lege huls is de E-Tense Peformance in tegenstelling tot veel andere studiemodellen niet. Onder de gladde carrosserie gaan namelijk een carbon monocoque en de aandrijflijn van de raceauto uit de Formule E schuil. Die aandrijflijn bestaat uit twee elektromotoren die gezamenlijk een vermogen van 600 kW (815 pk) leveren. Die aandrijflijn kan tevens energie regenereren met een vermogen van 600 kW. DS meldt dat de E-Tense Performance nog voorzien is van een conventioneel remsysteem omdat de wet dat vereist, maar dat het energie-regeneratiesysteem in de praktijk voldoende remkracht geeft om de remschijven in zijn geheel niet te hoeven gebruiken.

Ook de accu, die voor een optimale gewichtsverdeling achter het midden van de auto is geplaatst, is afgeleid uit de Formule E. Dankzij een speciaal soort koelvloeistof, 'Quartz EV Fluid', kan de accu sneller ontladen en opladen. De prestatiecijfers van de E-Tense Performance zijn nog niet bekend, maar vanaf deze maand gaat DS voor het eerst testen met de conceptauto. Dat doet het merk onder meer met zijn coureurs Jean-Éric Vergne en Antonio Felix da Costa. Tegen die tijd maakt DS de cijfers ook bekend.

Het lijkt er vooralsnog niet op dat DS de E-Tense Performance ook daadwerkelijk in productie gaat nemen. Wel wil het merk de kennis die het opdoet met de conceptauto gaan gebruiken in toekomstige modellen. "We zien het als een laboratorium waarin we het gedrag van componenten analyseren en doorontwikkelen met het oog op productie", aldus Thomas Chevaucher, directeur van DS Performance. "Het idee daarachter is om nieuwe oplossingen te vinden om kosten te drukken, productie te vereenvoudigen en toepassingsmogelijkheden in productiemodellen te onderzoeken. De nieuwe generatie E-Tense-modellen profiteren van deze ontwikkelingen", vervolgt hij.

Voor wie nu enigszins teleurgesteld is, is er een schrale troost: DS brengt in totaal 100 exemplaren uit in de vorm van een NFT, een digitaal 'non-fungible token'. Zo kun je hem toch nog een soort van in je bezit krijgen.