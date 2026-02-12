Met de introductie van de DS N°8 lanceerde DS Automobiles een nieuw modelnamenbeleid. Waar DS zijn auto's voorheen simpelweg 'DS 4' of 'DS 7' noemde, bestaan de modelnamen nu uit 'N°' gevolgd door een cijfer. Dat verklaart direct waarom de DS 4 sinds de recente facelift DS N°4 heet en waarom de opvolger van de DS 7 straks N°7 heet. Dat is geen nieuws. Wel interessant is welke modelnamen DS Automobiles allemaal heeft vastgelegd.

In het internationale handelsmerkregister heeft AutoWeek een arsenaal tot op heden nog niet toegepaste modelnamen van DS gevonden: N°1, N°2, N°3, N°5, N°6, N°7, N°9. Dat hoeft niet te betekenen dat al deze modellen er daadwerkelijk gaan komen. Een deel van de namen kan natuurlijk 'uit voorzorg' geregistreerd zijn. We weten al dat DS een spiritueel opvolger van de ooit populaire DS 3 in het vat heeft zitten. Die kan niet N°3 gaan heten, daar de Fransen die naam ongetwijfeld bewaren voor de vernieuwde versie of opvolger van de huidige DS 3, een cross-over, bewaren. De N°2 zou mogelijk de nieuwe B-segment hatchback van DS kunnen zijn. De N°1 zou in theorie een auto in wat we het A-segment noemen kunnen worden. Een compacte stadsauto dus. Over deze potentiële nieuwkomers heeft DS zelf nog niets gezegd.