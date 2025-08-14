Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

'Prius: vanaf de vierde generatie was hij leuk' - podcast

'3000 pk: leuk maar niemand gaat het kopen'

4
toyota prius
Roy Kleijwegt

Marco en Roy zien het einde van de vermogensrace naderen, en blikken terug op een model dat daar nooit last van had: de Toyota Prius. Daarnaast rijden nog steeds veel mensen door op winterbanden en mag Marco college geven over de tweetaktmotor. Veel luisterplezier!

In deze aflevering aandacht voor de Toyota Prius, het gevaar van winterbanden in de zomer, een lesje tweetaktmotoren en het einde van de vermogensrace.

Luisteren kan uiteraard hierboven, maar je vindt ons ook via Apple Podcast, Spotify, TuneIN, en Pocket Cast. Zoek op AutoWeek of De Uitlaat en abonneer je als je geen aflevering wilt missen. Iedere twee weken is er een nieuwe! Hier vind je ook alle afleveringen terug.

Reageer op de podcast

Laat in de comments weten wat je ervan vindt, of geef suggesties waarover we het een keer moeten hebben. Vragen of input via X kan via #AWUitlaat, mailen kan ook naar uitlaat@autoweek.nl. Veel luisterplezier!

Video
4 Bekijk reacties

Lees ook

Porsche 944 Turbo

Porsche 944 Turbo (1987) - Op de rollenbank

Nieuws
Ford Capri

Deze Ford Capri brengt zijn baasje al 25 jaar plezier - In het Wild

Nieuws
Fastned

Recordomzet voor Fastned, maar verlies loopt op

Nieuws
Bucking Hemi

Ram-topman over gestolen mechanische rodeostier: 'Dit is bull****'

Nieuws
Leapmotor C10 Irmscher

Leapmotor C10 krijgt sportieve inmenging uit Duitsland

Lezersreacties (4)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.