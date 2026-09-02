De MG IM6 is voor ons fonkelnieuw, maar rijdt in thuisland China rond als IM LS6. Daar is het dus geen MG, maar een model van IM Motors. IM Motors is een merk van zowel MG als Alibaba Group en Zhangjiang Hi-Tech. Dat kun je direct vergeten, tijd om in de MG IM6 te duiken.

MG IM6: vanaf €51.799

De MG IM6 is een 4,9 meter lange elektrische SUV die net als liftbackbroer IM5 met drie verschillende aandrijflijnen onze kant op komt. Die aandrijflijnen verschillen op geen enkel vlak van die van de IM5. Dat betekent dat de instapper Standard Range RWD heet, 295 pk sterk is en een 75 kWh LFP-accu heeft. Die combinatie helpt de IM6 in 6,8 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 210 km/h. Het elektrisch bereik is 450 kilometer, snelladen kan met 153 kW.

Wat uitrusting zit het wel goed. De basisversie heeft 20-inch wielen, Active Lane Control, een panoramadak, over twee zones gescheiden klimaatregeling, kunstlederen bekleding, een audiosysteem met twintig luidsprekers en een 360-graden-camera.

Ook met 407 pk en 751 pk!

Net als de IM5 is ook de MG IM6 er als Long Range RWD en als Performance AWD. Die hebben allebei een 100 kWh NMC-accu. De Long Range RWD combineert die met een 407 pk sterke elektromotor op de achteras. Deze variant zoemt vanuit stilstand in 4,7 seconden naar de 100 km/h, haalt een snelheid van maximaal 235 km/h en komt zonder bij te laden 555 kilometer ver. Je betaalt er volgens onze berekening: €58.799 voor.

De topversie is de maar liefst 751 pk sterke Performance AWD. Ook die heeft de 100 kWh accu en dat pakket levert de SUV een bereik op van 505 kilometer. De 751 elektropaarden beuken de MG IM6 Performance AWD vanuit stilstand in 3,5 tellen naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid: 239 km/h. Hij is er vanaf €64.799 en is daarmee net zo duur als de IM5 Performance AWD.

De prijzen in dit artikel zijn tot stand gekomen door bij de door AutoWeek gevonden fiscale prijs – de prijs exclusief afleverkosten – een bedrag op te tellen van €1.129. Bij MG's als de MG 4, S5 en S6 zijn dat immers de afleverkosten. Hang ons verbaal niet op aan de hoogste boom als we er een paar tientjes naast zitten.