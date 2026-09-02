Vol zelfvertrouwen trapt MG het stroompedaal in Nederland volledig tegen de bodem. Het introduceert twee fonkelnieuwe modellen in Nederland: de IM5 en IM6. Hoewel, fonkelnieuw... In thuisland China gaan de MG IM5 en MG IM6 al even door het leven als IM L6 en LS6. Daar zijn het dus geen MG's, maar modellen van IM Motors. Hoe dan ook: het tweetal komt als MG onze kant op en AutoWeek kan je er nu exclusief niet alleen de eerste technische informatie, maar ook de prijzen van melden. We starten met de MG IM5.

MG IM5: vanaf €48.799

De elektrische MG IM5 is een 4,93 meter lange liftback die net als de MG IM6 met drie verschillende aandrijflijnen onze kant op komt. De eerste is de meest bescheiden. Die heet Standard Range RWD en heeft een 75 kWh LFP-accu die een 295 pk sterke elektromotor voedt. Die achterwielaandrijver sprint al in 6,8 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h en haalt een snelheid van maximaal 200 km/h. Belangrijker: de actieradius bedraagt 490 kilometer. Snelladen kan met 153 kW. Je betaalt er volgens onze informatie €48.799 voor. Ter vergelijking: een Volkswagen ID7 kost minimaal €43.990. Die is goedkoper, maar is met 204 pk minder potent en komt ook iets minder ver (474 kilometer) op een volle accu (59 kWh).

Wat de uitrusting betreft zit het wel goed. De basisversie heeft 19-inch wielen, Active Lane Control, een panoramadak, over twee zones gescheiden klimaatregeling, kunstleren bekleding, een audiosysteem met twintig luidsprekers en een 360-graden-camera.

751 pk voor minder geld dan een ID7 GTX kost

Hoger op het menu staat de Long Range RWD. De MG IM5 Long Range RWD heeft een 100 kWh accu, perst daar 655 kilometer uit en heeft een systeemvermogen van 407 pk. Daarmee zoemt de MG IM5 vanuit stilstand in 4,9 seconden naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid: 220 km/h. Je betaalt er minimaal €55.799 voor. De meest vergelijkbare Volkswagen ID7 is de GTX die €63.990 kost, een bereik van 597 kilometer biedt en met 340 pk nadrukkelijk minder sterk is.

De absolute topversie van de MG IM5 heet Performance AWD. Die vierwielaangedreven sportieve topversie heeft dezelfde 100 kWh grote NMC-accu en haalt daar 575 kilometers uit. De grote attractie is het vermogen. Deze versie heeft een systeemvermogen van maar liefst 751 pk. Dat is genoeg om de MG IM5 vanuit stilstand in 3,2 tellen naar de 100 km/h te jagen. Zijn vanafprijs: €64.799. Die is dus nipt duurder dan de reeds genoemde ID7 GTX. De Performance kan bovendien met maar liefst 397 kWh snelladen.

De prijzen in dit artikel zijn tot stand gekomen door bij de door AutoWeek gevonden fiscale prijs - de prijs exclusief afleverkosten - een bedrag op te tellen van €1.129. Bij MG's als de MG 4, S5 en S6 zijn dat immers de afleverkosten. Hang ons verbaal niet op aan de hoogste boom als we er een paar tientjes naast zitten.