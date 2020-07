Prijskaartjes voor Opel Vivaro-e

Gisteren was het Citroën dat de ë-Jumpy op de Nederlandse prijslijst had gezet en nu is het Opel dat prijslabels hangt aan de volledig elektrische versie van zijn Vivaro: de Vivaro-e.

De Vivaro is sinds vorig jaar geen Renault Traffic meer, zoals zijn voorgangers dat waren. Opel opereert onder de vleugels van de Groupe PSA en dat had voor de Vivaro als gevolg dat hij voortaan op de leest van de Citroën Jumpy is geschoeid. De Vivaro komt net als zijn broertjes van Peugeot, Citroën en zelfs Toyota beschikbaar in geheel elektrische vorm. Opel heeft die Vivaro-e nu op de prijslijst gezet.

De vanafprijs van de Vivaro-e is vastgesteld op €30.599. Let wel, net als alle in dit artikel genoemde prijzen gaat het om de consumentenadviesprijs exclusief btw. Voor die kleine 31 mille rijd je de 4,6 meter lange gesloten bestelversie van de Vivaro-e met het 50 kWh grote accupakket, goed voor een actieradius van 230 kilometer. Elke Vivaro-e beschikt over de van diverse andere elektrische producten van de Groupe PSA bekende 136 pk sterke elektromotor. De 4,95 meter lange middelgrote Vivaro-e is zowel met het 50 kWh als met het 75 kWh grote accupakket te krijgen. Deze middelste Vivaro-e kost met het kleinste pakket €31.599 en wisselt met de grotere accu voor €38.999 van eigenaar. Met die 75 kWh-accu komt de Vivaro-e 330 kilometer ver. Liever de 5,3 meter lange L-versie van de Vivaro-e? Dat kan natuurlijk ook. De 50 kWh- en 75 kWh-versies kosten respectievelijk €32.499 en €40.249.

Opel levert de Vivaro-e natuurlijk niet alleen als gesloten bestelauto. Zo is de elektrische besteller er ook met dubbele cabine. In dat geval heb je altijd de langste versie van de Vivaro-e te pakken. De meerprijs ten opzichte van de gesloten bestelversie bedraagt over de gehele linie grofweg €2.500 tot €3.000.

Bovengenoemde prijzen hebben betrekking op de Edition gedoopte uitvoeringen. Een stapje hoger op de uitvoeringsladder staat de Innovation-variant. Bestellen kan per direct.