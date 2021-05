Opel Vivaro-e Hydrogen onthuld

Opel breidt het leveringsgamma van de Vivaro uit met een wel heel bijzondere versie. De bedrijfswagen was al als elektrische Vivaro-e te krijgen, maar is er straks ook als Vivaro-e Hydrogen. Inderdaad, met een brandstofcel aan boord.

Auto's met een brandstofcel aan boord zijn vooralsnog bijzonder zeldzaam. Toyota heeft de Mirai en bij Hyundai kun je aankloppen voor de Nexo, maar daarmee hebben we het complete Nederlandse gamma wel gehad. Tot nu. Opel breidt namelijk uit met de Vivaro-e Hydrogen, een versie van de elektrische Vivaro-e met een brandstofcel.

De Vivaro-e Hydrogen is zoals gezegd gebaseerd op de elektrische Vivaro-e, maar heeft een compleet andere aandrijflijn. In tegenstelling tot de Vivaro-e heeft de Vivaro-e Hydrogen namelijk geen 136 pk sterke elektromotor en ook geen 50 kWh of 75 kWh groot accupakket in zijn bodem. Sterker nog, de Vivaro-e Hydrogen heeft helemaal geen accupakketten. In de bodem zitten namelijk geen batterijcellen, maar waterstoftanks. Die waterstoftanks zijn gekoppeld aan een brandstofcel die een bescheiden 62 pk genereert. De brandstofcel bevindt zich gewoon onder de motorkap. Overigens heeft de Opel Vivaro-e Hydrogen wél een accupakketje aan boord, een 10,5 kWh grote eenheid die onder de voorstoelen van de bus zit. De Vivaro-e Hydrogen is in slechts 3 minuten vol te pompen met waterstof. De elektrische actieradius bedraagt, puur op waterstof, een bepaald niet verkeerde 400 kilometer (WLTP). Het accupakketje van 10,5 kWh - dat je gewoon bij een laadpunt kunt opladen - levert nog eens 50 kilometer extra op.

Het laadvolume is gelijk aan dat van de andere Vivaro's en bedraagt dus 5,3 of 6,1 kubieke meter. Inderdaad, ook de Vivaro-e Hydrogen is namelijk in twee lengtematen te krijgen. Er zijn 4,95 en 5,3 meter lange versies beschikbaar. De Opel Vivaro-e Hydrogen wordt straks in het Duitse Rüsselsheim gebouwd en komt naar verwachting in de herfst op de markt. Ook de Stellantis-broertjes van de Vivaro, de Citroën Jumpy, Peugeot Expert en waarschijnlijk ook de Toyota Proace, krijgen op termijn een waterstofversie.