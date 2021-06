Prijs Volkswagen ID4 GTX bekend

Sinds de marktintroductie eind vorig jaar heeft Volkswagen al 3.277 ID4's weten te slijten in ons land. Tot op heden was de 204 pk sterke ID4 Pro het topmodel, maar daar komt met de 299 pk sterke ID4 GTX verandering in. De GTX staat op de prijslijst vanaf € 52.190. Dat is € 5.850 meer dan Volkswagen voor de Pro vraagt. Voor dat geld krijg je niet alleen een vermogensupgrade, maar ook vierwielaandrijving en licht gewijzigde bumpers met GTX-dagrijverlichting. De dorpels zijn in bij de GTX in tegenstelling tot de reguliere ID4 in de carrosseriekleur gespoten. In het interieur onderscheidt de GTX zich onder meer dankzij sportstoelen met rode stiksels en GTX-logo's in de rugleuning. Het dashboard is bekleed in het opvallende 'X Blue'.

Qua standaarduitrusting krijg je bij de GTX zaken als adaptive cruise control, parkeersensoren voor- en achter, automatische airconditioning en het navigatiesysteem Discover Pro mee. Daarnaast kan de telefoon draadloos worden opgeladen en beschikt de GTX ook standaard over led-matrixverlichting. Verder heeft de GTX als voordeel dat hij 1.200 kilo mag trekken in plaats van 1.000 kilo voor de overige versies. Qua actieradius lever je wel iets in ten opzichte van de ID4 Pro: de GTX weet uit zijn 77 kWh metende accupakket een theoretische actieradius van 482 kilometer te persen, de Pro schopt het met dezelfde accucapaciteit tot 520 kilometer.

De ID4 GTX is per direct te bestellen.