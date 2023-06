Praktijkverbruik: zo zuinig was de Mitsubishi Colt

De nieuwe Mitsubishi Colt is gearriveerd! Toegegeven, ook met een cilindrische afwijking aan het oog zie je meteen dat het hier om een Renault Clio gaat. Dat was wel anders bij de vorige Colt, die werd geleverd tussen 2004 en 2012 en dus minstens 13 jaar oud is. Vanwege zijn leeftijd is het nu een leuke tweede auto of ideale eerste auto. Wat kun je van zijn benzineverbruik verwachten?

De nieuwe Colt komt er, net als de Clio, met hybride aandrijflijn. Deze blijkt niet alleen op papier, maar ook in de praktijk behoorlijk zuinig. Het zal je niet verbazen dat de vorige Colt juist traditionele aandrijflijnen had. De enige driecilinder was de 1.1 met 75 pk, de 95 pk sterke 1.3 had ‘gewoon’ vier cilinders. De 1.5 schopte het tot 109 pk en er was zelfs een 1.5 Turbo – in de laatste jaren geleverd als Ralliart – die 150 pk naar de straat bracht. Daarnaast was er een 1.5 diesel, die na de facelift van 2008 kwam te vervallen.

Verbruik Mitsubishi Colt 1.3

De Mitsubishi Colt stamt uit de tijd dat het met de instapmotor nog behelpen was. In de AutoWeek Verbruiksmonitor zien we dan ook vooral de 1.3 viercilinder terug, waarvan 19 gebruikers hun tankbonnetjes hebben ingevoerd. Het resultaat: een gemiddeld verbruik van 1 op 15,8 (6,4 l/100 km). De zuinigste Colt 1.3 is er één van na de facelift, waarmee de eigenaar ruim 96.000 kilometer lang reed met een verbruik van 1 op 18,1 (5,5 l/100 km). Aan de onderkant van het spectrum hangt een driedeurs Colt CZ3, waarmee de eigenaar in een klein jaar tijd 10.000 kilometer reed. Het verbruik? Precies 1 op 14 (7,1 l/100 km).

Van andere motoren hebben we te weinig data om een reëel gemiddelde te destilleren. Toch kijken we nog even naar de vier Colt Turbo-rijders, die gezamenlijk 1 op 11,8 (8,5 l/100 km) scoren. Een heel verschil met de moderne, 140 pk sterke hybride Cli… eeh. Colt. Nu is ook de ‘oude’ Colt 1.3 geen zuipschuit, maar je moet het in perspectief zien. Wel is duidelijk dat moderne benzinemotoren spaarzamer omspringen met het dure sap. De Hyundai i20 1.2 ‘doet’ bijvoorbeeld 1 op 17, de Volkswagen Polo 1.2 TSI is nog eens aanzienlijk zuiniger.