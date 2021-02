Porsche laat stukje 911 GT3 zien

Porsche staat op het punt de 911-familie uit te breiden met een nieuwe variant. Wie bekend is met het huidige 911-aanbod, weet ook dat onder meer de GT3-versie nog ontbreekt. Laat dát nu net auto zijn die Porsche binnenkort loslaat in het land der supercars.

Wie in de markt is voor een nieuwe Porsche 911 en niet op basis van de aankoopprijs zijn keuze bepaalt, bevindt zich ongetwijfeld in een lastig parket. De 911 is immers al in tal van smaken beschikbaar, van Carrera (S) tot Carrera 4S en van Turbo tot Turbo S. U wilt een Targa? Kan geregeld worden, evenals een Cabriolet of Coupé. Het 911-aanbod wordt uiteindelijk nog vergroot met een GTS-variant en natuurlijk met de plankharde GT3, GT3 RS en GT2 RS. Het is de GT3 die Porsche op 16 februari presenteert, een gevleugelde nieuwkomer die vandaag een volgende teaserronde ingaat.

Tot de komst van de GT3 RS mag de straks nieuwe 911 GT3 zich de koning van het 911-gamma noemen. Althans, op sportief vlak. Wat vermogen betreft komt de auto namelijk niet in de buurt bij de 581 pk en 650 pk sterke 911 Turbo en Turbo S, al zijn dat versies van een ander kaliber. Die met een 3,8-liter grote geblazen zescilinder boxermotor zijn onder meer door hun vierwielaandrijving een stuk zwaarlijviger dan de straks nieuwe GT3. De GT3 is de turboloze versie van de 911-familie, een knalharde variant waarbij de focus veel meer dan bij z'n 911 Turbo-broertjes op dynamiek, aerodynamica en circuitgebruik ligt. Mogelijk krijgt de nieuwe 911 GT3 dezelfde 4.0 als de 911 GT3 Cup, een raceversie van de huidige 911 met 510 pk en 470 Nm. Helemaal zeker weten we dat echter nog niet.

Op deze teaservideo is onder meer de bilpartij van de 911 GT3 enigszins te zien. De 911 GT3 krijgt zo te zien een zogenoemde swan neck-spoiler, een achterspoiler die feitelijk aan de bovenkant wordt bevestigd aan de daarvoor aangebrachte beugels. De in 2019 onthulde 911 RSR, een langeafstandsracer op basis van de vorige 911, had een vergelijkbaar exemplaar bovenaan z'n achterkant hangen. Volgende week weten we alles over de nieuwe 911 GT3.