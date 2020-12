Nieuwe Porsche 911 GT3 Cup

De Porsche 911 is al verkrijgbaar met een zeer uiteenlopende reeks motorvarianten, maar de plankharde GT3- en GT3 RS-versies staan nog in de ontwikkelingscentra. Toch is er nu al een nieuwe 911 GT3 Cup, een niet-straatlegale raceauto die vanaf volgend jaar in de Porsche Mobil 1 Supercup en de diverse Europese Porsche Carrera Cups in actie komt.

De 911 GT3 Cup heeft net als de vorige 911 GT3 Cup een atmosferische 4,0-liter gzescilinder boxermotor achterin. In de nieuwe 911 GT3 Cup levert die machine echter geen 485 pk, maar 510 pk en 470 Nm. De toerenbegrenzer treedt pas bij 8.750 tpm in werking. De zescilinder is gekoppeld aan een sequentiële zestraps automaat met een dogleg-indeling. Hierbij zitten de meest gebruikte versnellingen, de twee en de drie, recht tegenover elkaar.

De 911 GT3 Cup heeft onder meer dry-sump-smering. Dat betekent dat de auto geen regulier carter, maar een externe olietank heeft. Dat heeft onder meer als gevolg heeft dat de motor lager in de auto kan worden gehangen. Het zwaartepunt ligt daardoor een stuk lager. Afhankelijk van waar de 911 GT3 Cup zijn rondjes draait, heeft de auto één van de drie beschikbare uitlaatsystemen aan boord. Goed nieuws voor de raceteams: de onderhoudskosten van de aandrijflijn moeten lager zijn dan die van de vorige 911 GT3 Cup. Zo heeft de motor na zo'n 100 uur circuittijd een inspectieronde nodig terwijl de bak na 60 uur om aandacht vraagt. Na 120 race-uren is groot onderhoud nodig.

Het spoilerwerk is natuurlijk behoorlijk uitbundig. De racer heeft de widebody-koets van de 911 Turbo's en dat betekent dat de achterkant met zijn breedte van 1,9 meter bijna 3 centimeter breder is dan die van zijn voorganger. Ook aan de voorzijde is de 911 GT3 Cup uitgebouwd. Voor de achterste wielkasten nemen we forse luchtinlaten waar en Porsche geeft 'm onder meer een heftige achtervleugel die elf standen kent. Hoewel 70 procent van het koetswerk is opgetrokken uit aluminium (voorheen 30 procent), is de 911 GT3 Cup toch 35 kilo zwaarder dan zijn voorganger. Volgens Porsche komt dit door extra veiligheidspunten.

De levering start in februari 2021. De vanafprijs is vastgesteld op € 225.000. Let wel, dit is exclusief belastingen.