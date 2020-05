Dít is de nieuwe Porsche 911 Targa!

De 911 Targa is dé 911-variant voor wie zich te opgesloten voelt in de Coupé, maar wie de Cabriolet iets teveel van het goede vindt. Van de Targa-variant van de vorige generatie 911 (991) leverde Porsche alleen vierwielaangedreven varianten en dat is dan ook direct de reden dat de hagelnieuwe Targa debuteert als 911 Targa 4 en als 911 Targa 4S.

Het mag geen verrassing heten dat de 911 Targa 4 en de 4S-versie over dezelfde motoren beschikken als de 4- en 4S-versies van de dichte en volledig open 911. Achterin de Targa 4 vinden we dan ook de bekende 385 pk en 450 Nm sterke variant van de met twee turbo's uitgeruste 3,0-liter grote zescilinder boxermotor. De dubbel geblazen zescilinder pompt in de Targa 4S 450 pk en 540 Nm naar alle vier de wielen. Schakelen gaat middels de bekende achttraps PDK-automaat, maar op transmissiegebied is er iets interessants aan de hand. De 911 Targa 4S is namelijk ook te krijgen met een handgeschakelde versnellingsbak met zeven verzetten. De versnellingsbak komt altijd gebundeld met het Sport Chrono Package. De Targa 4 is in staat om in 4,2 seconden naar een snelheid van 100 km/h te denderen. De krachtigere Targa 4S heeft slechts 3,6 seconden nodig voor dezelfde sprint. Waar de Targa 4 bij een snelheid van 289 km/h de handdoek in de ring gooit, stopt de Targa 4S pas bij een snelheid van 304 km/h met versnellen.

Net als de reeds bekende 4- en 4S-smaken van de 911 beschikken de Targa's standaard over Porsche Active Suspension Management (PASM), een adaptief onderstel dat zelf kan wisselen tussen de parameters die verborgen zitten in de standen Normal en Sport. Daarnaast kent de 911 Targa, net als de overige 911-varianten, een Wet-mode voor rijden onder natte omstandigheden. Porsche Torque Vectoring Plus, in combinatie met een mechanisch in plaats van een elektronisch aangestuurd differentieel achter, is standaard op de 4S-variant en is optioneel leverbaar op de Targa 4. De 911 Targa's komen daarnaast beschikbaar met InnoDrive en Smartlift. Dat betekent dat de Targa-versies zijn uitgerust met uitgebreide adaptieve cruisecontrol én met een systeem dat op basis van GPS-data de neus iets omhoog laat komen. Handig in het met verkeersdrempels gelardeerde Nederlandse wegennet. De Targa 4 heeft aan de voorzijde standaard 19-inch lichtmetaal terwijl de sloffen achter een diameter hebben van 20 inch. Bij de potentere Targa 4S hebben de voor- en achterwielen een diameter die een volle inch groter is.

De Targa 4S is door de kenner van de 4 te onderscheiden dankzij de rode in plaats van zwarte remklauwen. Die rode kleur dient tevens om te benadrukken dat de remmerij van de Targa 4S net even krachtiger is. Koolstofkeramische remschijven zijn overigens als vanouds optioneel leverbaar. Een ander herkenningspunt van de 4S zijn de uitlaateindstukken. Het uitlaatsysteem mondt bij de Targa 4S aan weerszijden van de kentekenplaat namelijk in twee ronde eindstukken uit. De Targa 4 heeft hier hoekigere uitlaatpijpen. De 4S is leverbaar met een meesturende achteras, een optie die voor de Targa 4 niet beschikbaar is.

Dan de dakconstructie, die is namelijk nagenoeg identiek aan de wijze waarop het dakje van de vorige 911 Targa zich weg liet toveren. Het bijzondere tafereel, waarbij de sterk gebogen achterruit van z'n plek komt om plaats te maken voor het met stof overtrokken dakdeel, neemt 19 seconden in beslag. Een tijdswinst van één seconde ten opzichte van de vorige generatie 911 Targa.

Zoals we gewend zijn maakt Porsche direct bekend welke bedragen het voor de nieuwe 911-varianten wil ontvangen. De 911 Targa 4 met automaat wisselt vanaf €168.200 van eigenaar. De Targa 4S met handbak moet €182.700 opbrengen terwijl die versie met automaat een basisprijs heeft van €186.000.