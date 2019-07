Porsche vernieuwt 911 RSR

De 911 RSR is de racer die Porsche inzet tijdens het FIA World Endurance Championship. De in 2016 gepresenteerde versie wordt nu vervangen door deze aangescherpte variant. We hebben hier dus niet te maken met een circuit-editie van de nieuwe generatie 911. Wel is volgens Porsche 95 procent van de onderdelen nieuw en zijn alleen zaken als de koplampen, het remsysteem, de koppeling, de bestuurdersstoel en het chassis identiek aan die van de vorige 911 RSR

De 4,0-liter grote en 510 pk sterke zescilinder boxermotor is vervangen door een 4,2-liter die net als voorheen voor de achteras is geplaatst. Voor Porsche een bijzondere configuratie. De krachtcentrale levert 515 pk en is gekoppeld aan een sequentiële zesbak die het vermogen naar de achterwielen stuurt. De uitlaateindstukken krijgen een plek voor de achterwielen en door de verplaatsing van die pijpen heeft Porsche naar eigen zeggen een betere diffuser kunnen monteren. De verse 911 RSR legt zo'n 1.245 kilo in de schaal, is 4,59 meter lang en ruim 2 meter breed.

Op 1 september is de vernieuwde 911 RSR voor het eerst in actie te zien op het Formule 1-circuit van Silverstone.