Sinds de grondige facelift ziet niet alleen de Porsche Cayenne zelf, maar ook het leveringsgamma van deze SUV er heel anders uit. Een absolute topversie was er nog niet, maar met de komst van deze Turbo E-Hybrid is die er wél. Met een systeemvermogen van dat 739 pk is dat namelijk de sterkste Cayenne ooit. En je kunt er nog elektrisch mee rijden ook.

Eerder dit jaar gaf Porsche de Cayenne een grondige opfrisbeurt. De Cayenne en Cayenne Coupé kregen een vernieuwd front, een gelifte kont én een compleet nieuw interieur. Maar er was meer. Veel meer. Zo behield de simpelweg Cayenne geheten basisversie zijn V6, maar die zescilinder kreeg er wel mooi kracht bij en is voortaan 353 pk sterk. Daarboven staat net als eerder de Cayenne S. Die heeft geen 440 pk sterke 2.9 V6 meer zoals het model van voor de facelift, maar een machtige V8 die het tot 474 pk schopt. Ook plug-in hybride E-Hybrid ging er aanzienlijk op vooruit. Die plug-in is met 470 pk weliswaar slechts marginaal sterker dan de E-Hybrid eerder was, maar kreeg wel een 40 pk sterkere elektromotor én een aanzienlijk groter accupakket dat een groter elektrisch bereik mogelijk maakt. En de Cayenne Turbo dan? Die komt niet meer terug. Althans, niet zonder stekker. In plaats daarvan vult Porsche het leveringsgamma van de Cayenne en Cayenne Coupé aan met de Turbo E-Hybrid. Dat is direct de sterkste Cayenne ooit.

De nieuwe Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid is in elk opzicht een beul van een SUV. In de neus ligt namelijk een grondig gemoderniseerde variant van de 4.0 V8 met twee turbo's uit de Cayenne Turbo van voor de facelift waarin hij goed was voor 550 pk. In de vernieuwde Cayenne wekt die achtcilinder 599 pk op. Die machine krijgt bijval van een 176 pk sterke elektromotor die het systeemvermogen naar een duizelingwekkende 739 pk en 950 Nm tilt. Met dat vermogen dendert de Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid in 3,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 295 km/h. Oef.

De Cayenne Turbo E-Hybrid heeft niet alleen de elektromotor van de E-Hybrid, maar ook diens nieuwe accupakket. Dat betekent dat ook de Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid een 25,9-kWh accupakket onder de vloer van de bagageruimte heeft liggen. Dat fikse pakket maakt een elektrische actieradius mogelijk tot 82 kilometer. Uiteraard is een 11-kW boordlader van de partij. Zijn de Turbo E-Hybrids dan slechts E-Hybrids met een sterkere benzinemotor? Nee. De Turbo E-Hybrids hebben namelijk standaard adaptieve luchtvering en Torque Vectoring Plus. Dynamic Chassis Control en een mee- en tegensturende achteras is net als bij de E-Hybrid-zonder-Turbo overigens ook optioneel.

Van buiten naar binnen

Vanbuiten herken je de Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid en Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé aan het heftigere smoelwerk dat bij de Turbo's hoort. De grille heeft aan weerszijden grotere openingen en wat Porsche airblades noemt. In tegenstelling tot bij de Cayenne, Cayenne S en Cayenne E-Hybrid zijn de wielkastranden in carrosseriekleur uitgevoerd, evenals een groter deel van de achterbumper. Onderaan die bumper zien we vier hoekiger vormgegeven uitlaateindstukken. Achter de wielen houden zich - net als bij de Cayenne S overigens - rode remklauwen schuil. Matrix-ledkoplampen zijn standaard.

Ook vanbinnen onderscheiden de Turbo E-Hybrids zich van hun minder bedeelde broeders en zusters. We zien aluminium sierstrips op de deurpanelen en in het dashboard. Een verwarmbaar GT-sportstuur is standaard, evenals een schakelaar om eenvoudig de gewenste rijmodus te selecteren. Achttienvoudig verstelbare en met leer beklede sportstoelen zijn ook van de partij. Zijn die je te hard, dan kun je voor veertienvoudig elektrisch verstelbare comfortstoelen gaan.

GT-pakketpret

Moet het allemaal nog een tandje sportiever, dan is dat geen probleem. Porsche slijt het GT-pakket maar wat graag het. Dit alleen voor de Cayenne Coupé beschikbare pakket maakt de Turbo E-Hybrid Coupé namelijk nog dynamischer. Met GT-pakket ligt de SUV 1 centimeter dichter tegen het asfalt, heeft hij bredere voorwielen, andere wielgeometrie aan de voorzijde en keramische remmerij. 22-inch GT Design-wielen zijn standaard, net als Porsche Dynamic Chassis Control en de meesturende achteras. Vanbuiten herken je de Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé met GT-verwennerij aan zijn extra zwarte accenten, zwarte wielkastverbreders, uit koolstofvezel vervaardigde zijdelen van de dakspoiler, centraal geplaatste uitlaateindstukken van het nieuwe titanium uitlaatsysteem en een uit koolstofvezel opgetrokken diffuser achter. Ook het dak van de de Cayenne E-Hybrid Coupé met GT-pakket is van dit lichtgewicht goedje gemaakt. In 3,6 tellen ramt hij naar de 100 km/h en pas bij 305 km/h behoort versnellen tot het verleden.

De eerste exemplaren van de Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid komen in november naar Nederland. Prijzen volgen later.