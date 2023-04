Porsche Boxster voor nog geen 10.000 euro - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Porsche rijden is doorgaans geen goedkope bezigheid, maar met deze Porsche Boxster uit 1997 kun je in elk geval bij de aanschaf al wat geld besparen. Of dat verstandig is, is een tweede. Wie durft het aan en wil de Boxster misschien zelfs in ere herstellen?

Wil je voor weinig een Porsche voor de deur zetten, dan kun je natuurlijk gaan voor een 924 of 944. Zo schotelden we je afgelopen zomer al eens een 924 voor die nog geen €4.000 kostte. Uiteraard wel met de nodige kanttekeningen erbij. Mag het wel iets moderner, dan kom je natuurlijk uit bij de Porsche Boxster. Die zijn doorgaans wel wat duurder en ook het exemplaar dat we hier voor ons hebben moet nog €9.000 opleveren. Veel geld voor een 26 jaar oude auto, maar het is natuurlijk wel een Porsche. Bovendien is het één van de allergoedkoopste Boxsters in het AutoWeek-occasionaanbod. Interessant, toch?

Zoals wel vaker het geval is, gaan er wel wat alarmbellen rinkelen als we de auto nader bekijken. Dat het zo'n 'goedkoop' exemplaar is, lijkt zo zijn redenen te hebben. Om te beginnen is het geen origineel Nederlandse auto. In 2017, op 20-jarige leeftijd dus, kwam de Boxster op Nederlands kenteken. Wat er daarvoor is gebeurd, is voor ons een mysterie, maar ook in Nederland heeft hij al een bewogen bestaan achter de rug. Maar liefst acht particuliere eigenaren zijn er al mee aan de haal geweest. Veel langer dan een paar maanden duurde het feest telkens niet.

Dat klinkt al niet zo heel hoopgevend, maar ook wat we op de foto's zien schetst niet direct een foutloos beeld. Zo lijkt de auto aan de voorkant meerdere tinten rood te dragen en bovendien zijn is de verlichting rondom van een latere Boxster. Er is dus al het één en ander aan 'geknutseld', zo zien we ook aan het van een aftermarket-infotainmentsysteem voorziene dashboard. Kijken we even door dat alles heen, dan staat er natuurlijk wel een leuke roadster die met zijn weliswaar relatief bescheiden 2,5-liter boxermotor toch nog voor lekker sportieve ritjes kan zorgen. Mits het allemaal werkt zoals het hoort. Dat lijkt ons gezien het bovenstaande toch wel wat spannend. Wie durft het aan?