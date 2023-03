De dagen worden langer en warmer, en dan is het ook nog de Week van de Lentekriebels! Hoog tijd om verliefd te worden en eens lekker de bloemetjes buiten te zetten. Dat doen we met drie dikke zescilinder-sportauto's. Open sportauto's, welteverstaan, want alleen dan kunnen we genieten van de geur van het vers gemaaide gras, lieflijk vogelgezang… en uiteraard het motorgebrul!

Met een budget van 15 mille is tegenwoordig geen enkele nieuwe auto meer verkrijgbaar. Dat wordt dus bijleggen voor een instap-A-segmenter. Of je trakteert jezelf op een gebruikte topless zescilinder-sportauto! We kozen er weer drie uit, allemaal voorzien van (optionele) garantie, want als er eens wat stuk gaat, ben je met zo’n dure jongen al snel het (paas)haasje… Geen trek in BMW, Nissan of Porsche? De Alfa Romeo Spider, Audi TT, Chrysler Crossfire en Mercedes-Benz SLK zijn er ook met zescilinders. En voor hetzelfde geld stap je in een Ford Mustang of Jaguar XK met een achtpitter onder de kap! De viercilinder Honda S2000 is inmiddels (veel) duurder…

Porsche Boxster – 2000 – 159.826 kilometer – €14.900

Voor velen is het een droom een Porsche te bezitten. Welnu, binnen ons budget vinden we deze Porsche Boxster. Tot we de advertentie uitpluizen, want dan blijkt dat dit de meeneemprijs is. Voor 12 maanden Bovag-garantie dient nog € 1.495 extra te worden bijgelegd. En dat terwijl deze occasion al de oudste van de drie is, de minst sterke krachtbron heeft én nipt de hoogste kilometerstand heeft. Tja, Porsche, hè? Dat houdt de prijzen hoog. Positief is dat hij sinds zijn aankomst in Nederland in 2005 slechts één eigenaar heeft gehad.

Ondanks 211 pk een genot om te rijden, deze Boxster

Ondanks zijn ‘slechts’ 211 pk is de Boxster een genot om te rijden. Hij weegt maar liefst 300 kilo minder dan de 350Z, zodat het krachtsverschil bijna wordt opgelost: de Duitser is praktisch net zo snel en iets zuiniger. Daarbij zorgt de middenmotor voor een prachtige balans qua wegligging. Je kunt veel (maar niet alles!) met de Boxster doen zonder dat je het idee hebt dat je auto met je aan de haal gaat. Dat maakt hem best bruikbaar als dagelijks vervoermiddel.

Contactslot links

Het interieur is traditioneel Porsche van opzet: contactslot links, toerenteller prominent voor de neus. De eerste bouwjaren werden er niet de allerbeste materialen gebruikt, maar de bouwkwaliteit is goed; onze ervaring leert dat jongere Z’s eerder last van rammeltjes, kraakjes en scheurtjes krijgen. Aan de (veiligheids)uitrusting merk je wel zijn leeftijd. Veel was en is optioneel bij Porsche, zodat de 46-RS-FJ bijvoorbeeld traction control en ESP ontbeert. Met leer en alcantara bekleed en verwarmd meubilair heeft de eerste eigenaar wel op de optielijst aangevinkt, evenals een hardtop en een sequentiële automaat. Zoals gezegd, is Porsche rijden niet goedkoop. Garantie en een gedegen aankoopkeuring zijn een must, ook omdat de Boxster in zijn beginjaren niet foutloos was. Krukas, tussenaslager en cilinderwanden zijn de grootste pijnpunten, evenals lekkages en koelingsproblemen. Een perfecte Boxster levert veel genot (en geen afschrijving!) op, een minder exemplaar is een bodemloze put.

Merk Porsche

TypeBoxster

Bouwjaar februari 2000

Kilometerstand 159.826

Vraagprijs €14.900 (+ €1.495 voor 12 maanden Bovag-garantie)

Waar te koop? Autoservice Haaksbergen, Haaksbergen

Technische gegevens

Motor 6-cil. boxer, 2.687 cc

Max. vermogen 155 kW/211 pk bij 6.400 tpm

Max. koppel 260 Nm bij 4.750 tpm

Bagageruimte 260 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1 op 9,2

0-100 km/h 6,4 s

Topsnelheid 243 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Nissan 350Z Roadster – 2005 – 148.071 kilometer – €14.950

Leg de sleutels van een BMW, een Nissan en een Porsche op tafel en laat twee personen er eentje kiezen. Wedden dat die van de Nissan blijft liggen? In dit geval ten onrechte, want de 350Z is een fraaie, dikke sportwagen met een mooie historie. Verre voorganger Datsun 240Z maakte al in 1969 zijn debuut en geldt tegenwoordig als gewilde klassieker. Bovendien is zo’n 350Z gewoon bij de Nissan-dealer te onderhouden en dat maakt de gebruikskosten beter behapbaar. Bij een Nissan-specialist vonden we deze Nissan 350Z, die vijf jaar jonger is dan de Boxster. Dat merk je, want de lijst met veiligheidsvoorzieningen en comfortlekkernijen is een heel stuk langer. We noemen enkel cruisecontrol, klimaatregeling, elektrische stoelverstelling en xenonverlichting.

De Nissan Z weegt 1.610 kilo

Veel was de ingenieurs er indertijd aan gelegen om windgeklapper en torderen van de koets tegen te gaan. Het resultaat is dat deze topless-Z 1.610 kilo weegt. Met testritten riep het ons associaties op met de Disney-film Fantasia, waarin nijlpaarden in tutu’s aan ballet deden: zwaar en log, maar eenmaal in beweging is er geen houden meer aan! De 3.5 hangt fel aan het gas en het korte pookje van de zesbak klikt snel van het ene naar het andere verzet. Stevige arm- en beenspieren zijn gewenst (de Z is er enkel handgeschakeld, beide Duitsers ook als automaat). Afgaande op de foto’s verkeert het interieur in prima staat. De vijf eerdere Nederlandse eigenaren hebben er vast goed voor gezorgd. Daarbij is de kleurencombinatie fantastisch: lichtgrijs-metallic lak en een met oranje accenten aangekleed interieur. De bagageruimte is met 130 liter een lachertje, maar achter het stuur heb je pas écht pret. Lekker diep ingekapseld word je voortdurend door de twee brulpijpen aangespoord om harder, feller en verder te gaan. Smullen! Ook hier is het bijbetalen voor Bovag-garantie: €895 voor (slechts) zes maanden. Verplichte kost!

Merk Nissan

Type350Z Roadster

Bouwjaar februari 2005

Kilometerstand 148.071

Vraagprijs €14.950 (+ €895 voor 6 maanden Bovag-garantie)

Waar te koop? Vakgarage Van den Wildenberg, Nuenen

Technische gegevens

Motor V6, 3.498 cc

Max. vermogen 206 kW/280 pk bij 6.200 tpm

Max. koppel 363 Nm bij 4.800 tpm

Bagageruimte 130 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1 op 8,8

0-100 km/h 6,4 s

Topsnelheid 250 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

BMW Z4 Roadster 3.0i S – 2003 – 158.951 kilometer – € 13.950

James Bond mocht in de film GoldenEye zijn Aston Martin DB5 dan hebben ingeruild voor een BMW Z3, aan laatstgenoemde kleefde altijd een wat ‘soft’ imago. Chris Bangle zette met opvolger Z4 een veel stoerdere roadster op het asfalt. Uit het uitgebreide aanbod (de oer-Z4 was er met een keur aan motoren, waaronder een tweeliter viercilinder) troffen wij deze BMW Z4 aan. Een roadster zoals hij moet zijn: laag, een lange motorkap waaronder een zes-in-lijn schuilgaat, een relatief kleine cabine en achterwielaandrijving.

Een automaat, met handbak leuker

Een handbak zou de feestvreugde verder vergroten, maar de eerste van drie Nederlandse eigenaren van de 71-ND-NB koos voor een automaat. De Beier is iets goedkoper dan zijn opponenten en heeft standaard zes maanden ‘huisgarantie’ (Bovag-garantie is extra). Daarbij is hij net zo licht als de Porsche, maar verbruikt hij bij gelijke prestaties een stukje minder. Dat zou deze occasion misschien wel tot de verstandigste aankoop van de drie maken, ook vanwege de puike staat en de aanwezige luxe: hij heeft zo’n beetje alles wat de 350Z bezit plus onder meer navigatie en een bandenspanningssensor. Over de sfeer aan boord zijn we minder te spreken: hij mist het uitbundige van de 350Z en het speciale van de Boxster. Het lijkt te veel op de interieurs van meer reguliere BMW’s en dat is jammer. Rijden dan maar.

VANOS en besturing zijn zwakke punten

Eenmaal onderweg is het ook hier genieten geblazen: dankzij zitpositie en stuurgevoel voel je je één met de techniek, het donkerbruine zescilindergeluid is een lust voor het oor en de achterwielaandrijving laat een ruime mate van Spielerei toe voordat de elektronica ingrijpt. Minder genieten is het als er een reparatie aankomt: let op zaken als het VANOS-systeem (variabele nokkenasverstelling en kleptiming) én de besturing. Soms lijkt de bekrachtiging uit te vallen. Montage van een nieuw stuurhuis is dan een – prijzige – remedie.

BMW’s Z4 mag dan stoerder zijn dan zijn voorganger, hij is toch ranker dan Boxster en 350Z. Qua rijplezier doet hij niets voor ze onder.

Signalement

Merk BMW

TypeZ4 Roadster 3.0i S

Bouwjaar augustus 2003

Kilometerstand 158.951

Vraagprijs €13.950 (incl. 6 maanden ‘huisgarantie’, Bovag-garantie is optioneel)

Waar te koop? Auto Van Eerde, Terwolde

Technische gegevens

Motor 6-cil. in lijn, 2.979 cc

Max. vermogen 170 kW/231 pk bij 5.900 tpm

Max. koppel 300 Nm bij 3.500 tpm

Bagageruimte 240 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1 op 10,5

0-100 km/h 6,2 s

Topsnelheid 244 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke topless zescilindersportwagen past bij jou?

Samenvattend: de Boxster is het oudst – wat ook op veiligheids- en uitrustingsgebied tot uitdrukking komt – en bovendien de kostbaarste om te bezitten, maar het is wél een Porsche. Dat is de 350Z niet, maar deze ‘gewone’ Nissan is wel een lekker dikke sportwagen met veel luxe aan boord. Dat heeft de BMW Z4 ook, plus diens klassieke, technische opstelling met dito mogelijkheden op het gebied van rijplezier. Wel vinden we hem vanbinnen te steriel. Waar zou jij in deze Week van de Lentekriebels je hart aan verliezen?