Porsche 911 (1991) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Voor ons hebben we een Porsche 911 Carrera 4 uit 1991. Daar klopt niets van, zou je zeggen, maar toch is het echt zo. Althans, dat was het ooit. Hier is sprake van een zeer geslaagde ombouw.

Als je niet beter zou weten, zou je zeggen dat hier een klassieke oer-911 staat. Eentje van de eerste generatie, die lekker sportief is uitgedost. Dat is-ie echter niet. Sterker zelfs; hij mag officieel niet eens donkerblauwe platen hebben. We hebben hier naar alle waarschijnlijkheid te maken met een door Singer onder handen genomen 911. De kentekengegevens wijzen uit dat het in feite een 964 uit 1991 is en laat dat nou net de generatie zijn die Singer ook gebruikt voor zijn conversies.

Vanwege zijn klassieke basisvorm was de 964 een uiterst geschikte basis voor Singer om modernere techniek te combineren met het klassieke uiterlijk van de oer-911. De originele carrosserie is bijna helemaal vervangen door onderdelen gemaakt van koolstofvezel. Verder staat hij op replica's van de beroemde Fuchs-wielen die Porsche al in de jaren 60 op de 911 schroefde. Ook in het interieur is het één groot klassiek feest. In de kont vind je de luchtgekoelde 3.6 boxermotor die in de 964 zijn intrede deed, standaard gekoppeld aan de Getrag-vijfbak die daar ook in zat. Brembo-remmerij, een aangepast onderstel en Bilstein-dempers zorgen ervoor dat deze 911 niet alleen de oer-911 maar ook de 964 met zijn rijgedrag overtreft.

Hoewel het volgens de puristen misschien een beetje nepperij is om een 964 zo te 'vermommen', moet gezegd worden dat Singer mooi werk heeft geleverd. Een bijzondere spot is het ook, meer dan een handjevol van deze Singers is er vrijwel zeker niet in Nederland. Onze dank gaat uit naar AutoWeek-forumlid Klassiekerrijder, die de foto's deelde in deze topic.