Razend populaire Skoda Elroq tijdelijk een paar duizend euro goedkoper

Skoda geeft een eindejaarsuitkering en maakt de populaire Skoda Elroq tijdelijk goedkoper. De Skoda Elroq is er nu namelijk als Limited 50 Edition.

De Skoda Elroq is niet aan te slepen. De compacte elektrische SUV is in een hete strijd verwikkeld met de Kia EV3 om de titel 'bestverkochte auto van Nederland' en wint het daar de laatste maanden zelfs van. De Skoda Elroq had tot op heden een vanafprijs van €34.990. De elektro-SUV is nu tijdelijk nog een paar duizend euro goedkoper. Er is een nieuwe variant die voluit Skoda Elroq Limited 50 Edition heet.

Zoals zijn naam al weggeeft is de Skoda Elroq Limited 50 Edition een tijdelijk leverbare uitvoering. Er komen 300 stuks van beschikbaar. Hij kost €32.990 en is daarmee €2.000 voordeliger dan de reguliere instapper die Selection heet. In tegenstelling tot de Elroq Selection heeft de Skoda Elroq Limited 50 Edition geen 19-inch lichtmetalen wielen, maar 19-inch stalen sloffen met wieldoppen. Ook moet je het zonder over twee zones gescheiden klimaatregeling doen, reguliere Climatronic over één zone is er wel. Wat je ook krijgt: een infotainmentsysteem met 13-inch display, een achteruitrijcamera en een met leer bekleed stuurwiel. Het getal 50 in de naam staat voor de aandrijflijn met 170 pk sterke elektromotor en 52 kWh accu, een combinatie die goed is voor een bereik van 376 kilometer.

Skoda Skoda Elroq Elektrische Auto

