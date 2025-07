Populaire Kia Niro: meer vermogen voor iets meer geld

De Kia Niro is er met drie soorten geëlektrificeerde aandrijflijnen. Dat daar voor elk wat wils tussen zit, blijkt wel uit de registraties. Vorig jaar was de Kia Niro na de Tesla Model Y de populairste nieuwe auto in Nederland. Over de eerste zes maanden van dit jaar staat de Niro op een nette vierde plek. Hij moet enkel de Tesla Model Y en twee broertjes - de Picanto en de EV3 - boven zich dulden. Hoe dan ook: voor twee van de drie soorten Kia's Niro verandert er het een en ander. We hebben het dan over de Niro Hybrid en de Niro Plug-in Hybrid, de elektrische Niro EV blijft ongewijzigd.

De Kia Niro Hybrid bracht voorheen een gecombineerd vermogen van 129 pk op de been, maar schopt het met ingang van augustus tot 138 pk, 9 pk winst dus. De Niro Plug-in Hybrid had tot voor kort een systeemvermogen van 171 pk, maar die levert straks 180 pk. Ook hier dus 9 pk winst. Het hoe en waarom? Dat heeft volgens de Koreanen te maken met de Euro 7-emissienorm die per november 2026 van kracht is. Daarvoor zegt Kia zijn motoren al te hebben aangepast. De fabrikant is er vroeg bij.

Zowel de Niro Hybrid als de Niro Plug-in Hybrid is met het hogere vermogen sneller. De Niro Hybrid snelt vanuit stilstand in 11,1 tellen naar de 100 km/h (was: 11,3 s), de Niro Plug-in Hybrid bereikt vanuit stilstand in 9,9 seconden de 100 km/h (was: 10,4 s). Daarbij gaat de topsnelheid van de Niro Hybrid omhoog van 160 naar 170 km/h, die van de Niro Plug-in Hybrid van 161 naar 185 km/h. Extra winst voor de hybride Niro zonder stekker: het maximum trekgewicht gaat met 100 kilo omhoog naar 1.110 kilo. Tel uit je winst.

Het gemiddeld verbruik van de Niro Hybrid ligt met 4,5-4,9 l/100 km iets hoger dan voorheen (4,4-4,7 l/100 km). Voor de Niro Plug-in Hybrid is het verschil op papier groter. Het gemiddeld verbruik van die variant neemt op papier toe van 0,8-1,0 l/100 km naar 2,4-2,7 l/100 km. Die stijging - alsmede de op papier aanzienlijk hogere CO2-uitstoot van de aangepaste Niro Plug-in Hybrid - houdt verband met de nieuwe testmethodiek voor plug-in hybrides. Dat levert de Niro Plug-in Hybrid op papier ook een iets kleiner elektrisch bereik op (57-62 kilometer, was 59-65 kilometer). Iets vergelijkbaars ga je dus bij praktisch alle plug-ins zien, dus niet enkel bij die van Kia. De bpm van zowel de Niro Hybrid als Plug-in Hybrid dus iets toegenomen.

Bovenstaande aanpassingen gaan hand in hand met een nieuwe prijslijst. Daarop kom je precies dezelfde motoren en uitvoeringen tegen als weleer, al zijn de prijzen per augustus €1.000 hoger dan voorheen. De Niro Hybrid is er als ComfortLine vanaf €36.795, de Niro Plug-in Hybrid vanaf €41.595 (DynamicLine).

Prijzen Kia Niro - augustus 2025