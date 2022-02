Pomphouders: 'Hamsteren vanwege Oekraïne niet nodig'

Consumenten hoeven zich geen zorgen te maken om de aanvoer van benzine vanwege de inval van Rusland in Oekraïne. Dat zegt BETA, de belangenvereniging van pompstationhouders. Het hamsteren van brandstof is volgens voorzitter Ewout Klok niet nodig. Hij wijst wel op een eventuele prijsstijging van benzine, maar verwacht niet dat die direct met tientallen centen gaat.

Volgens Klok hoeven consumenten zich geen zorgen te maken dat de situatie in Oekraïne in de toekomst leidt tot lege benzinepompen. "Ongeveer 40 procent van de olie in Nederland komt uit Noorwegen en de voorraden zijn hoog", legt hij uit. "We hebben een soort ijzeren voorraad voor noodsituaties, zodat ook het leger kan worden bevoorraad." Die voorraad is nog goed voor ongeveer een maand of drie, aldus Klok. Wat betreft olie-invoer staat Rusland op de tweede plek, maar dat betekent dus nog niet dat de brandstofvoorraad in acuut gevaar komt. Hamsteren is om die reden dus niet nodig.

Wel kan Klok zich voorstellen dat mensen brandstof inslaan uit vrees voor sterk oplopende benzineprijzen. Ondanks de toereikende voorraad verwacht hij wel dat de prijzen stijgen. Dat zal dan 'niet meteen met tientallen centen gaan' en is ook afhankelijk van de wereldmarkt en wat oliekartel OPEC doet met de productie. De BETA-voorzitter laat desgevraagd weten dat hij nog geen signalen heeft gekregen van leden over extreme drukte aan de pomp door de inval. "Het is wel wat drukker, maar dat komt ook deels door de heropening van de kantoren", licht hij toe.