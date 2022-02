'Benzineprijsstijging naar 2,25 euro per liter reëel'

De brandstofprijzen staan al op recordhoogte, maar het einde van de stijging is nog niet in zicht. Sterker zelfs, vanwege de uitgebroken oorlog in Oekraïne is de kans reëel dat binnenkort al een benzineprijs van €2,25 per liter wordt bereikt.

Dat is althans de overtuiging van Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers. De adviesprijs voor 1 liter benzine komt door de onrust in Oekraïne waarschijnlijk vrijdag voor het eerst boven €2,20 uit. "Ik sluit niet uit dat we volgende week zelfs uitkomen op 2,25 euro", zegt Van Selms.

Door de Russische invasie in Oekraïne zijn de olieprijzen flink opgelopen. Voor een vat Brentolie, een belangrijke benchmark, betaalde je donderdagochtend 105,32 dollar (€94,27). Dat is een stijging van 7 tot 8 procent ten opzichte van woensdagavond. De prijs van de veel verhandelde Amerikaanse WTI-olie steeg met ruim 6 procent. Van Selms verwacht dat de grote oliemaatschappijen in Nederland daardoor hun adviesprijzen vrijdag opschroeven.

De gemiddelde adviesprijs is donderdag al €2,195. "Het kan haast niet anders dat we morgen boven de €2,20 uitkomen." Ook de prijzen voor diesel en lpg lopen waarschijnlijk verder op. "Maar ik verwacht niet dat de prijzen de komende tijd met dubbeltjes oplopen. De spanningen in Rusland en Oekraïne spelen al een tijdje en oliehandelaren hebben die onrust de afgelopen weken al deels in hun prijzen verwerkt." Wel wijst hij nog op een andere factor die van invloed kan zijn op de prijzen aan de pomp. "Je ziet dat in tijden van onrust veel beleggers dollars kopen, omdat die redelijk waardevast zijn. Daardoor kan de prijs van de dollar ten opzichte van de euro stijgen. En doordat veel olie in dollars wordt verhandeld, zorgt dat voor extra kosten in Europa."

De laatste maanden zijn automobilisten aan de pomp toch al steeds meer kwijt. De prijs voor 1 liter benzine kwam in het najaar voor het eerst boven €2 uit. Inmiddels is daar dus bijna 20 cent bij gekomen. Overigens kiezen de meeste tankstations voor een bedrag onder de adviesprijs. Maar wie nog benzine voor minder dan €2 per liter wil tanken, zal zeer goed moeten zoeken.