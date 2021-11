Polestar bekritiseert 'lakse automerken'

Polestar-topman Thomas Ingenlath reageert op de vandaag tijdens de Klimaatconferentie van Glasgow getekende 'Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans', een verklaring waarin meer dan 100 bedrijven, overheden en stadsbesturen zich toeleggen op het uitfaseren van fossiele brandstof tussen 2035 en 2040. Ingenlath spuit daarbij heftige kritiek op automerken die zich minder genoodzaakt voelen de verbrandingsmotor in hoog tempo uit te bannen.

"Automerken spreken nog steeds over de verkoop van auto's met benzine- en dieselmotoren tot 2040. Gezien de gemiddelde levensduur van een auto zullen deze auto’s tot in de tweede helft van de eeuw nog rondrijden en vervuilen. Ze vormen een vertraging voor een van de krachtigste oplossingen voor klimaatbescherming die beschikbaar zijn", aldus de CEO. Polestar geeft aan in 2030 een daadwerkelijk 'klimaatneutrale' auto te bouwen zonder daarbij van CO2-compensatie afhankelijk te zijn.

In een begeleidend schrijven geeft Polestar aan met dit statement te komen "omdat het erop lijkt dat een groot deel van de auto-industrie zo langzaam als mogelijk overschakelt op elektrische auto’s. Automerken blijven investeren in de ontwikkeling van auto’s met nieuwe benzine- en dieselmotoren, die, zonder ambitieuzere uitfaseringsplannen, nog steeds op de weg rijden in 2050 en daarna." Het geld dat in de ontwikkeling van nieuwe benzine- en dieselmotoren wordt gestoken, kan volgens Polestar beter besteed worden om 'klimaatneutrale mobiliteit' te stimuleren. Ingenlath zegt beslissingen van autofabrikanten om nieuwe benzine- en dieselmotoren te ontwikkelen af te keuren. Om zijn standpunt bij te zetten, kiest de Polestar-topman voor beladen woorden. "Kun je je voorstellen dat je vandaag tegen een kind zou zeggen dat auto’s over 30 jaar nog steeds giftige gassen produceren, waardoor de lucht moeilijker in te ademen is?”

Laks?

Polestar geeft aan 'zelf niet perfect te zijn' maar eraan te werken om beter te worden. Polestar is hierin beslist niet de enige fabrikant, al doen de Zweden voorkomen alsof dat wel zou zou zijn. Zo verkoopt Jaguar per 2025 geen enkele nieuwe auto met verbrandingsmotor meer en Ford kust de auto's met benzine- en dieselmotoren in 2030 vaarwel. Ook Mini verkoopt vanaf dat jaar alleen nog volledig elektrische auto's en zelfs aristocratisch familielid Rolls-Royce verkoopt vanaf 2030 enkel nog EV's. Verder heeft Alfa Romeo vanaf 2027 alleen nog EV's in het gamma en DS en Lancia introduceren vanaf respectievelijk 2024 en 2026 louter nog modellen met een elektrische aandrijflijn. Merken als Kia, Hyundai, Toyota en Volkswagen hebben geen concrete deadline gehangen aan de verbrandingsmotor, maar hebben wel stevige ambities op EV-vlak. Zo heeft Kia in 2027 zeven EV's in het gamma, Hyundai naar eigen zeggen al twaalf in 2025. Hyundai's luxemerk Genesis verkoopt zelfs vanaf 2025 alleen nog elektrische auto's.