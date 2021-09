Elektrische Rolls-Royce Spectre klaar voor 2023

Rolls-Royce maakt een behoorlijke ommezwaai. Het merk was tot op heden vrij terughoudend wat betreft de ontwikkeling van EV's, maar rolt op elektrogebied opeens zijn spierballen. We kunnen je de eerste foto's van de Spectre laten zien, de eerste maar zéker niet laatste volledig elektrische Rolls-Royce.

Rolls-Royce had tot op heden weinig met volledig elektrische auto's. Het merk zei dat het ergens 'dit decennium' zijn eerste elektrische model zou presenteren, maar klonk tot op heden niet bepaald enthousiast over EV's. Daarop komt Rolls-Royce nu behoorlijk terug.

Rolls-Royce geeft aan dat het vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto's verkoopt. Over een ruime acht jaar vind je dus geen enkele Rolls-Royce met verbrandingsmotor bij de Rolls-verkooppunten. De Britten leveren momenteel geen enkele EV en heeft zelfs geen geëlektrificeerde aandrijflijn op de menukaart staan. Dat verandert over twee jaar. Dan brengt het merk namelijk zijn eerste elektrische model ooit op de markt: de Spectre.

Vergis je niet in de auto op deze foto's. Hoewel het lijkt alsof Rolls-Royce voor deze foto's een Wraith van een schreeuwerig printje heeft voorzien, gaat het volgens de Engelsen toch echt om een geheel nieuw model. De Spectre op de foto's is ook geen prototype, maar volgens Rolls-Royce "the real thing". De Rolls-Royce Spectre komt in het vierde kwartaal van 2023 op de markt en komt net als de huidige Phantom en Ghost op een versie van Rolls-Royces eigen platform te staan. De Spectre is dus onderhuids geen 'verkapte BMW', zoals critici de vorige Ghost weleens bestempelden.

Met modelnaam Spectre, dat iets als schim of geestverschijning betekent, volgt Rolls-Royce de 'geestige' naamstrategie die het merk tegenwoordig eveneens toepast op de Phantom, Ghost en Wraith.

Hoewel de Spectre de eerste elektrische Rolls-Royce wordt die in productie gaat, heeft het merk wel eerder geëxperimenteerd met EV's. In 2011 liet Rolls-Royce met de 102 EX namelijk al eens een volledig elektrische variant van de toen actuele Phantom zien, die echter nooit in productie is gegaan. In een recenter verleden toonde Rolls-Royce de 103 EX, een wel heel futuristisch elektrisch aangedreven studiemodel dat in 2016 werd gelanceerd en waaraan Rolls' eerste EV mogelijk designelementen ontleent.

In onderstaande video legt niemand minder dan Rolls-Royce CEO Torsten-Müller Ötvös het nog even piekfijn uit: