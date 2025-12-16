Plug-ins vaak veel duurder dan EV’s en benzineauto’s

De gemiddelde aanschafprijs van een plug-in hybride ligt in Duitsland een stuk hoger dan de aanschafprijs van benzineauto’s of elektrische auto’s. Ook in Nederland is dit het geval.

Dat PHEV’s in Duitsland een hogere nieuwprijs hebben, blijkt uit onderzoek van het Center Automotive Research. De onderzoekers hebben de prijzen van de twintig populairste PHEV’s, EV’s en auto’s met verbrandingsmotor van afgelopen november onder de loep genomen. De onderzoekers concludeerden dat de prijs van een plug-in hybride gemiddeld €46.125 was, terwijl een volledig elektrische auto €34.674 kostte en de Duitse consument voor een auto met verbrandingsmotor gemiddeld €33.024 betaalde. De Nederlandse cijfers die tussen januari 2025 en mei 2025 zijn verzameld, tonen ook aan dat plug-in hybrides duurder zijn. Bovag en de RAI Vereniging schrijven dat een PHEV destijds gemiddeld €72.516 kostte. Voor een elektrische auto betaalde je €50.044 en de doorsnee aanschafprijs van een benzineauto bedroeg €34.915.

Een van de redenen dat de gemiddelde prijs van een plug-in zoveel hoger ligt, is het feit dat er amper kleine en voordelige PHEV’s op de markt zijn. Dat zorgt ervoor dat het gemiddelde flink opgestuwd wordt. De goedkoopste auto met een plug-in aandrijflijn die je op het moment van schrijven kan kopen is de Seat Leon, daar betaal je €35.990 voor. De goedkoopste EV op de markt is de Dacia Spring. Die is met een vanafprijs van €18.900 een stuk betaalbaarder.

Dat een plug-in hybride gemiddeld een hogere gemiddelde prijs heeft, doet bepaald geen afbreuk aan de populariteit van deze aandrijfvorm. In Duitsland zijn er in oktober 64 procent meer PHEV’s verkocht dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van Dataforce. In Duitsland wordt het kopen van een plug-in gestimuleerd met een lager belastingtarief.

In Nederland is er ook een belastingvoordeel voor PHEV’s. De bpm op plug-ins is namelijk lager dan de bpm op auto’s met alleen een verbrandingsmotor. Ook geldt er tot 2026 een korting van 25 procent op de wegenbelasting. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland stijgt de verkoop van PHEV’s. In 2024 zijn er 52.754 plug-in hybrides geregistreerd. In 2023 waren dat er 47.095, wat neerkomt op een stijging van 12 procent. Dat blijkt uit cijfers van Bovag.