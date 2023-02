Plug-ins ook op korte afstanden vervuilender dan beloofd

Uit onderzoek van de Oostenrijkse Graz University of Technology in opdracht van 'groene' lobbypartij Transport & Environment blijkt dat plug-in hybride aandrijflijnen ook op kortere afstanden veel vervuilender zijn dan geadverteerd. T&E hamert op het belang van de toekomstige accuratere testmethodes voor het bepalen van de CO2-uitstoot van PHEV's, die volgens de organisatie nu onterecht gesubsidieerd worden.

Twee jaar geleden trok de Europese transport- en milieufederatie en lobbypartij Transport & Environment de conclusie dat plug-in hybride auto's (PHEV's) in de praktijk meer CO2 uitstoten dan automerken die ze verkopen naar hun klanten kunnen communiceren. Die conclusie volgde op een onderzoek op basis van langere ritten met de plug-in-uitvoeringen van een Volvo XC60, BMW X5 en Mitsubishi Outlander.

De huidige WLTP-testmethode resulteert in een lagere 'papieren uitstoot' dan reëel is, waardoor merken in hun recht staan als ze te lage uitstootwaarden opgeven. Transport & Environment wil daarom dat de testmethode voor plug-ins reëler wordt, waartoe een recent onderzoek andermaal aanleiding geeft. De Europese Unie maakte zijn intentie om de meetmethode voor plug-ins te wijzigen overigens reeds kenbaar.

Opnieuw testte de Graz University of Technology namens Transport & Environment een drietal plug-ins. Dit keer ging het om een BMW 330e en de varianten-met-stekker van de Renault Mégane en Peugeot 308. Twee van de drie kwamen in de praktijk puur elektrisch minder ver dan beloofd. Ook lag de CO2-uitstoot bij alle drie de auto's significant hoger dan opgegeven, gemeten op een route van 55 kilometer lang die begonnen werd met een volgeladen accupakket. De uitstoot van de auto's als ze rijden met een lege accu werd ook onder de loep genomen en is bij alle drie de auto's hoger dan gecommuniceerd.

In Nederland sprake van 'onterecht' lagere bpm en mrb

Voor Transport & Environment voldoende reden om te concluderen dat subsidies voor PHEV's, die in een aanzienlijk deel van de EU-landen bestaan, moeten worden afgeschaft. De lobbypartij wijst daarbij op de uitstootvoordelen van volledig elektrische auto's, die voor eventuele subsidies volgens hen absoluut de voorkeur verdienen. De herziene EU-meetmethode voor het vaststellen van de uitstoot van PHEV's wordt naar verwachting op zijn vroegst in 2025 van kracht, waarna het waarschijnlijk is dat de fiscale voordelen voor de aandrijflijnsoort voor een belangrijk deel verdwijnen. In Nederland geldt voorlopig nog het halftarief voor de motorrijtuigenbelasting voor auto's die in theorie meer dan 0, maar minder dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoten. In de praktijk zijn dat alleen plug-ins. De (in theorie) lagere CO2-uitstoot zorgt ook voor een lager bpm-bedrag dan voor auto's met alleen een verbrandingsmotor.