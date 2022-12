Waarom de Toyota Prius alleen als plug-in naar Europa komt

De vijfde generatie van de Toyota Prius, die volgend jaar op de wegen verschijnt, heeft een veel strakker uiterlijk dan zijn voorgangers en zal daarmee naar verwachting heel wat klanten naar de Toyota-showrooms lokken. Daar kunnen zij de Prius alleen met een plug-in hybride-aandrijflijn bestellen. Als reguliere, sterkkerloze hybride komt de nieuwe Prius namelijk niet naar Europa, terwijl dat model elders wel verkrijgbaar is. Waarom? Dat vroegen we na.

Een van de hoogtepunten van het autojaar 2022 is zonder meer de onthulling van de vijfde generatie Toyota Prius. Waar dat model het eerder nooit moest hebben van zijn looks, tekende het merk voor de nieuwste generatie een behoorlijk strakke, dynamisch geproportioneerde koets. De reacties waren lovend: de Toyota Prius zou zowaar nog eens gekocht gaan worden om zijn uiterlijk.

Eerdere aankoopargumenten hadden vooral te maken met het lage brandstofverbruik. Al sinds de eerste generatie Prius - de eerste moderne productieauto met een hybride aandrijflijn - is de Japanner als full-hybrid verkrijgbaar, waarbij de laatste twee generaties ook als plug-in hybride te koop waren. Alle Priussen noteerden in de praktijk gunstige verbruikscijfers ten opzichte van auto's van vergelijkbaar formaat zonder hybridetechniek, zónder dat de berijder met laadkabels in de weer hoefde.

Anno 2022 biedt Toyota met zijn Yaris, Yaris Cross, Corolla, Corolla Cross, RAV4 en C-HR diverse andere modellen met die kwaliteit. "70 procent van de Toyota's Europese productmix bestaat uit hybride-modellen en die doen het al erg goed", zegt Wouter Spanjaart van Toyota Nederland. Het merk wil dat de Prius een onderscheidende rol wat betreft zuinigheid blijft spelen binnen het Europese Toyota-gamma. Omdat daarin al zo veel reguliere hybrides voorkomen, komt de Prius bij ons alleen met de in theorie nog spaarzamere plug-in hybride-aandrijflijn.

Onderscheidend vermogen

"De Toyota Prius blijft binnen het Europese gamma de pionier, dus zetten we hem alleen met de nieuw ontwikkelde plug-in hybride-aandrijflijn in de markt", duidt Spanjaart. Kortom: kwam de Prius er ook met de hybride-aandrijflijnen zoals je die in onder meer de Corolla vindt, dan zou die zich onvoldoende als 'zuinige auto in het gamma' onderscheiden.

Nu, met plug-in-technologie, blijft zijn aandrijflijn de onderscheidende factor van de Prius. Daarom kiest Toyota ervoor hem bij ons alleen als plug-in hybrid te voeren, terwijl in andere markten de Prius met volledig hybride-aandrijflijn verkrijgbaar is. Ben je in Nederland of België in de markt voor een Prius, dan 'moet; je dus stekkeren. Nu zijn wij benieuwd: zou dat voor jou een deal breaker zijn, of niet? Laat het weten in de reacties.