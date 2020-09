‘Plug-in hybride stoot meer CO2 uit dan gedacht’

Uit studie van de Europese transport- en milieufederatie Transport & Environment zou blijken dat plug-in hybrides in de praktijk gemiddeld 117 gram CO2 per kilometer uitstoten, tegen 44 gram volgens de fabrieksopgave.

Hoewel die concrete cijfers nieuw zijn, is het feit dat plug-ins in de praktijk al snel meer CO2 uitstoten dan voorspeld, niet verrassend. Verbruik en CO2-uitstoot hangen immers volledig af van de manier waarop de berijder de auto gebruikt. Rijdt die zoveel mogelijk elektrisch, of juist bijna niet? Bij veel langere ritten is stekkeren al helemaal lastig. Benzine- en dieselauto’s zijn volgens dezelfde maatstaven goed voor gemiddeld 164 en 167 gram CO2 per kilometer, wat gezien het lagere verbruik van diesels overigens wel een opmerkelijk hoog cijfer is.

'Vervuilend'

Hoewel Natuur & Milieu CO2-uitstoot ten onrechte onder de noemer ‘vervuiling’ schuift (broeikasgassen zijn immers niet per definitie 'vies'), levert het hogere verbruik van plug-in hybrides uiteraard ook meer fijnstof op.

Met 117 tegen dik 160 gram het verschil in CO2-uitstoot tussen plug-ins en traditioneel aangedreven auto’s alsnog aanzienlijk, maar voor Natuur & Milieu is het niet genoeg. In de kop boven het persbericht stelt men zelfs dat plug-ins ‘bijna net zo vervuilend’ zijn als benzine- en dieselauto’s, wat de cijfers niet helemaal lijken te staven.

Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu, licht toe: “Met plug-in hybrides worden consumenten op het verkeerde been gezet: Ze lijken misschien een veel milieuvriendelijkere keuze, maar valse claims van lagere emissies zijn een truc van autofabrikanten om SUV's en benzine- en dieselmotoren te blijven produceren, de Europese CO2 normen die sinds dit jaar gelden te omzeilen en miljarden euro’s aan boetes te voorkomen. Door het bestaan van deze tussenvorm wordt de noodzakelijke transitie naar echt duurzaam en volledig elektrisch wegtransport alleen maar vertraagd. Mensen die een ‘groene stap’ maken door de aanschaf van een plug-in hybride maken namelijk lang niet de winst die ze zouden willen, en de aanschaf van een volledig elektrische auto komt er vaak mee op de lange baan.”

95 gram

Natuur & Milieu heeft in ieder geval deels een punt, aangezien PHEV’s inderdaad een manier zijn voor autofabrikanten om de gemiddelde CO2-uitstoot van de complete vloot onder de Europese norm van 95 gram per kilometer te krijgen. Plug-ins leveren met hun theoretische CO2-uitstoot van (vaak) rond de 50 gram per kilometer een stevige bijdrage aan het behalen van dat doel. Hoe dat in de praktijk uitpakt, hangt inderdaad bijna volledig af van de gebruiker. AutoWeek maakt om die reden nadrukkelijk onderscheid tussen het bereik op stroom en het verbruik op benzine, zoals onlangs uitgebreid in het blad en in een video werd uitgelegd.