Plug-in hybride Volvo XC90: met minder vermogen klaar voor Euro 7
Zuiniger, maar ook minder sterk
De Volvo XC90 is klaar voor de Euro 7-emissienorm die in november dit jaar van kracht gaat. Dat ging niet zonder slag of stoot. De aandrijflijn is grondig aangepast. Het levert de plug-in hybride SUV een gunstigere uitstoot op, al moet hij het wel met minder vermogen doen.
In de markt voor een Volvo XC90? Dan kun je uit heel wat uitvoeringen kiezen, al is het aanbod wat aandrijflijnen betreft beperkt. Sterker nog: er valt op dat vlak niets te kiezen. De Volvo XC90 heeft in Nederland altijd de T8 gedoopte plug-in hybride aandrijflijn. Die was 455 pk sterk, maar levert vermogen in. Het goede nieuws: de XC90 voldoet nu aan de strengere Euro 7-emissienorm die in november dit jaar van kracht gaat.
De benzinemotor van de plug-in hybride Volvo XC90 T8 is grondig vernieuwd. Hij loopt voortaan volgens de efficiëntere Millercyclus, waarbij de inlaatklep korter openstaat. Het levert de 2.0 viercilinder een zuinigere en dus schonere loop op, maar hij levert pk's in. De benzinemotor bracht voorheen 310 pk en 400 Nm op de been, maar is na de modeljaarupdate 250 pk en 360 Nm sterk. De elektromotor krijgt er pk's bij. Die is voortaan 156 pk in plaats van 145 pk sterk. Het nieuwe gecombineerde vermogen: 406 pk. De verbruikswinst is op papier in ieder geval evident. De vernieuwde XC90 verbruikt 3,3-3,8 l/100 km. Dat was 3,5-4,2 l/100 kilometer. Het elektrisch bereik bedraagt 70 kilometer.
Vanaf het nieuwe modeljaar is de standaardkleur van de Volvo XC90 Ice White Solid. Aan het kleurenpallet wordt Forest Leek toegevoegd, terwijl Platinum Grey komt te vervallen.
Prijzen Volvo XC90 - modeljaar 2027
|Uitvoering
|Vanafprijs
|T8 AWD Plug-in Hybrid
|Plus - Bright
|€93.495
|T8 AWD Plug-in Hybrid
|Plus - Dark
|€93.495
|T8 AWD Plug-in Hybrid
|Plus - Black Edition
|€95.995
|T8 AWD Plug-in Hybrid
|Ultra - Bright
|€97.995
|T8 AWD Plug-in Hybrid
|Ultra - Dark
|€97.995
|T8 AWD Plug-in Hybrid
|Ultra - Black Edition
|€100.495
|T8 AWD Plug-in Hybrid
|Ultra - Bright Executive Edition
|€102.995
|T8 AWD Plug-in Hybrid
|Ultra - Dark Executive Edition
|€102.995
|T8 AWD Plug-in Hybrid
|Ultra - Black Edition Executive
|€104.995
