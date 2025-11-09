Een steigerende eland als kwinkslag naar het Ferrari-logo zie je tegenwoordig vaak op snelle Volvo’s. We zagen het enorme dier, waarvoor auto’s in Scandinavië nog wel eens moeten uitwijken (let op, het beest komt steeds verder onze kant op! ), voor het eerst in een geel ‘scudetto-logo’ op deze bijzonder heftige conceptcar van een snelle Volvo XC90. De XC90 PUV debuteerde 21 jaar geleden op de SEMA-tentoonstelling. Een walhalla voor liefhebbers van getunede auto’s, want tuners en autofabrikanten gaan zich daar elk jaar te buiten. Het is vergelijkbaar met de Essen Motor Show, alleen moet je er wat verder voor reizen.

De SEMA-show vindt namelijk plaats in Las Vegas. De rode, bruut maar fraai uitgebouwde Volvo XC90 Power Utility Vehicle heeft ons nooit meer echt losgelaten. Twintig jaar geleden was de SUV in het topsegment booming, en het enthousiasme van fabrikanten zelf was groot. In de jaren nul verschenen wel vaker eenmalig gekke versies, bedacht door de automerken zelf. Dat laatste gaat ook op voor de rode showtopper van 2004.

Volvo zelf ging met een XC90 met de van het Japanse Yahama afkomstige V8-motor aan de slag. De ‘open’ voorbumper, met de extra grote radiateur goed zichtbaar, en de toegenomen spoorbreedte met uitgeklopte wielkasten zagen er veelbelovend uit. Van het vermogen krijgen we het 21 jaar later ook nog warm. 650 pk! Dat is meer dan twee keer zo veel als de standaard XC90 V8 leverde. Volvo was echt wild in die dagen. Het elandlogo hadden wij voor die tijd nog niet gezien. Inmiddels zie je het best vaak door enthousiaste berijders op potente Volvo’s geplakt, al steigert het dier dan net als het paard in het logo van Ferrari’s.

Tweemalig optreden

De XC90 PUV bleef altijd een conceptcar, die Volvo na het SEMA-optreden in 2004 nog één keer van stal haalde. Een jaar later stond hij in het geel op de LA Motorshow. Volvo’s wilde studie doet een beetje denken aan die bizarre BMW X5 Le Mans met een V12 afgeleid van de McLaren F1-motor, al kreeg die natuurlijk een echte motorswap. De Volvo-mannen pakten een bestaande motor.