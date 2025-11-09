Ga naar de inhoud
Op deze ultrabrute Volvo XC90 zagen we elandlogo voor ‘t eerst, maar steigeren deed hij nog niet

Power Utility Vehicle

Volvo XC90 PUV
Stéphan Vermeulen

Een steigerende eland als kwinkslag naar het Ferrari-logo zie je tegenwoordig vaak op snelle Volvo’s. We zagen het enorme dier, waarvoor auto’s in Scandinavië nog wel eens moeten uitwijken (let op, het beest komt steeds verder onze kant op!), voor het eerst in een geel ‘scudetto-logo’ op deze bijzonder heftige conceptcar van een snelle Volvo XC90. De XC90 PUV debuteerde 21 jaar geleden op de SEMA-tentoonstelling. Een walhalla voor liefhebbers van getunede auto’s, want tuners en autofabrikanten gaan zich daar elk jaar te buiten. Het is vergelijkbaar met de Essen Motor Show, alleen moet je er wat verder voor reizen. 

De SEMA-show vindt namelijk plaats in Las Vegas. De rode, bruut maar fraai uitgebouwde Volvo XC90 Power Utility Vehicle heeft ons nooit meer echt losgelaten. Twintig jaar geleden was de SUV in het topsegment booming, en het enthousiasme van fabrikanten zelf was groot. In de jaren nul verschenen wel vaker eenmalig gekke versies, bedacht door de automerken zelf. Dat laatste gaat ook op voor de rode showtopper van 2004.

Volvo zelf ging met een XC90 met de van het Japanse Yahama afkomstige V8-motor aan de slag. De ‘open’ voorbumper, met de extra grote radiateur goed zichtbaar, en de toegenomen spoorbreedte met uitgeklopte wielkasten zagen er veelbelovend uit. Van het vermogen krijgen we het 21 jaar later ook nog warm. 650 pk! Dat is meer dan twee keer zo veel als de standaard XC90 V8 leverde. Volvo was echt wild in die dagen. Het elandlogo hadden wij voor die tijd nog niet gezien. Inmiddels zie je het best vaak door enthousiaste berijders op potente Volvo’s geplakt, al steigert het dier dan net als het paard in het logo van Ferrari’s. 

Tweemalig optreden

De XC90 PUV bleef altijd een conceptcar, die Volvo na het SEMA-optreden in 2004 nog één keer van stal haalde. Een jaar later stond hij in het geel op de LA Motorshow. Volvo’s wilde studie doet een beetje denken aan die bizarre BMW X5 Le Mans met een V12 afgeleid van de McLaren F1-motor, al kreeg die natuurlijk een echte motorswap. De Volvo-mannen pakten een bestaande motor. 

X5 Le Mans

In 2000 presenteerde BMW de X5 Le Mans, een experimentele uitvoering uitgerust met een V12. Dit was niet zomaar een V12 uit de 7 Serie, maar een S70/3 racemotor met 6,1-liter uit de BMW V12 LMR waarmee BMW Motorsport in samenwerking met Williams F1 in 1999 de 24 uur van Le Mans had gewonnen. Het vermogen van de raceauto was beperkt tot 580 pk als gevolg van reglementaire restricties, maar in deze extreme X5 kwamen 700 pk en 720 Nm koppel vrij. Deze motor was overigens gebaseerd op de S70/2 die we kennen uit de McLaren F1, een andere Le Mans-winnaar. Vergezeld van een onheilspellend kabaal accelereerde de X5 Le Mans in slechts 4,7 seconden van 0 naar 100 km/u en zou 278 km/u moeten halen. Tijdens de recordpoging met coureur Hans-Joachim Stuck op de Nürburgring werd echter 311 km/u bereikt. De radicaal verlaagde wielophanging in combinatie met 20-inch BBS ‘Le Mans’ velgen en 315/35 banden rondom zorgden voor een extreme wegligging. Daarmee wist 'Strietzel' Stuck een recordtijd van 7 minuten en 49 seconden op de Nordschleife neer te zetten. Een record dat maar liefst twintig jaar bleef staan en toen pas met een schamele 7 seconden verbroken werd door een Audi RS Q8. De X5 Le Mans was het eerste plaagstootje voor de sportieve M-varianten die later op basis van de X5 zouden verschijnen.

BMW X5 Le Mans met V12 uit Le Mans-racewagen

BMW X5 Le Mans

Signalement

Merk Volvo
Model XC90 V8 Momentum
Carrosserie 5-deurs, suv
Transmissie 6 versnellingen, sequentiële automaat
Aandrijving 4wd
Nieuwprijs € 79.495

Specificaties

Brandstof benzine
Motor V8
Cilinderinhoud 4.414 cc
Maximaal vermogen 232 kW / 315 pk bij 5.850 tpm
Maximaal koppel 440 Nm bij 3.900 tpm
Inhoud brandstoftank 80 l
Lengte / breedte / hoogte 4.798 mm / 1.898 mm / 1.743 mm
Wielbasis 2.859 mm
Massa leeg 2.056 kg
Laadvermogen 704 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 2.250 kg / 750 kg
Banden235/60R18Prijzen
Topsnelheid 210 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 7,3 s
Brandstofverbruik 13,5 l/100km
CO2-uitstoot 322 g/km
