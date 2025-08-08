Sportieve Volvo XC90 is 'kunst uit Duitsland'

De Volvo XC90 is wellicht niet de eerste auto waar je een stel aerodynamische extraatjes op verwacht. Het is een ruim 4,95 meter lange, bijna 1,78 meter hoge SUV die in Nederland enkel als plug-in hybride leverbaar is en met die hardware een niet malse 2.200 kilo weegt. Merken als Mercedes-Benz en BMW voeren al jaren extra dikke en al dan niet extra krachtige sportief uitgedoste varianten van hun SUV's, dus kan een Volvo XC90 met een sportiever voorkomen vast ook. Zo moet het Duitse Heico Sportiv gedacht hebben toen het de Volvo XC90 weer op de snijtafel legde.

Weer? Jazeker, Heico Sportiv stortte zich in 2015 ook al op de XC90. Toen was de Volvo XC90 er pas net. Inmiddels zijn we heel wat jaartjes verder. De Volvo XC90 wordt later deze maand elf jaar oud en zijn we een uitgebreide facelift verder. Een bodykit staat ook die opgefriste XC90 goed, vindt tuner Heico Sportiv. Het brengt een uit aangezette voor en achterbumpers, zijskirts en vier ovale uitlaateindstukken bestaande set optische lekkernijen naar de SUV. 'Kunst uit Duitsland', noemt Heico Sportiv zijn creatie. Wie het hele setje in carrosseriekleur gespoten wil hebben, is in Duitsland €5.250 kwijt.

De tuner heeft ook motorische extraatjes op de planken liggen, onder meer een herschreven motormanagementsysteem dat 45 pk aan het vermogen van de XC90 T8 toevoegt, al biedt het die module nog niet aan voor de gefacelifte versie.