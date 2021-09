Piet Lathouwers overleden

De bekende Brabantse auto-ondernemer Piet Lathouwers is in zijn woonplaats Den Bosch overleden. Dat meldt branchevereniging Bovag, waar Lathouwers erelid van was.

's-Hertogenbosch was niet alleen de laatste woonplaats van Piet Lathouwers, het is ook daar waar het familiebedrijf in 1848 begon met het bouwen en repareren van koetsen voor klanten in binnen- en buitenland. Naar verluidt kwam ook de eerste autobus van Nederland, die de lijn Utrecht-Harmelen onderhield, uit de Bossche werkplaats. In de eerste helft van de vorige eeuw begon Lathouwers met het importeren van auto's van General Motors, wat uitmondde in dealerschappen van Opel en Chevrolet.

Een bijzondere bijdrage aan de Nederlandse autowereld leverde Piet Lathouwers door het verschijnsel autolease, dat in de jaren vijftig gangbaar werd in de Verenigde Staten, naar ons land te halen. De meeste Nederlandse bedrijven keken daar met een scheef oog naar, maar Lathouwers zette door en dat mondde begin jaren zeventig uit in Autolease Holland. Naast zijn bedrijven was Lathouwers ook actief in het bestuur van Bovag.

Piet Lathouwers werd 92 jaar.