Peugeot: 'Stuur verdwijnt voorlopig nog niet uit auto's'

Peugeot laat met zijn kersverse Inception Concept een studiemodel zien dat autonoom kan rijden, maar waarmee nog gewoon zelf kan worden gestuurd. De ceo gelooft niet dat we snel in een stadium komen waarin het stuurwiel geheel verdwijnt.

Altijd volledig autonoom rijden zonder interventie van een bestuurder werd lang als de niet eens zo verre toekomst gezien. Daarop lijken verschillende autofabrikanten enigszins terug te komen, zo bleek in oktober toen Ford en Volkswagen zich terugtrokken uit Argo AI. Deels autonoom rijden in situaties die dat toelaten kan al en zal ook steeds vaker voorkomen, maar het stuur verdwijnt voorlopig nog niet uit auto's. Dat stelt Peugeot-ceo Linda Jackson in gesprek met AutoWeek. "Autonoom rijden komt er wel aan, maar wanneer dat echt gemeengoed wordt, weet ik niet. Wij vinden dat je de mogelijkheid moet houden om het allebei te doen (zelf sturen en autonoom rijden, red.)." Dat laat Peugeot zien met het wegklapbare 'stuurwiel' in de Inception Concept.

Jackson ziet zeker voordelen van autonoom rijdende auto's, maar dan vooral als dat een ondersteunende rol heeft om autorijden veiliger te maken. "Maar wat is er nou leuker dan zelf het stuur in handen nemen? Ik hoop vooral dat het een keuze blijft om zelf te sturen, zodat je het plezier van zelf autorijden nog kunt ervaren. Enkel autonoom rijden in een 208? Reken maar dat dat nog heel ver in de toekomst ligt." Jackson benadrukt wel dat deze visie vooral geldt voor persoonlijk vervoer, dus in je eigen personenauto. Voor openbaar vervoer en deelmobiliteit ligt dat anders: "Autonoom rijden wordt groot in shuttles en dat soort zaken, dat zien we nu al gebeuren."

De ietwat kritische noot over autonoom rijden met personenauto's betekent allerminst dat Peugeot-moederbedrijf Stellantis er niet mee bezig is. Zoals Jackson al zegt, gaat het beslist een rol spelen, alleen voorlopig geen allesoverheersende. Stellantis kocht eind vorig jaar aiMotive voor de ontwikkeling van STLA AutoDrive. Al in 2024 moeten de eerste auto's van het concern daarmee niveau 3 autonoom kunnen rijden. Niveau 4 en 5, waarin het stuurwiel vrijwel of zelfs geheel overbodig wordt, ligt logischerwijs veel verder in de toekomst.