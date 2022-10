Ford en Volkswagen stoppen samenwerking voor autonoom rijden

Het idee voor volledig zelfrijdende auto's leefde in 2017 al volop. Ford investeerde toen een miljard dollar in Argo AI. Het doel was om in 2021 een volledig autonome auto op de markt te brengen. Daar zag Volkswagen wel heil in, waarop het in 2019 ruim 2 miljard dollar neertelde om op de Argo-boot te mogen springen. De twee merken combineerden hun kapitaal voor een snellere ontwikkeling van de autonoomrijdentechnologie. Die lijkt echter verder weg te zijn dan in 2019 werd verwacht. Te ver weg zelfs, dus gaat nu de stekker uit Argo AI.

Naarmate steeds duidelijker wordt hoe moeilijk het is om een volledig zelfrijdende auto's te maken, zakken de beurswaarden van de bedrijven die zich erover ontfermen steeds verder. Volgens een schatting van persbureau Reuters is er in totaal al meer dan 100 miljard dollar geïnvesteerd in onderzoek naar de technologie, maar zijn er meerdere bedrijven te noemen waarvan de waarden de afgelopen jaren kelderden. Argo AI is er daarvan één, en nu Ford en VW zich terugtrekken, valt voor dat bedrijf het doek.

'Lastiger dan een man op de maan zetten'

Ford geeft aan zich voorlopig niet meer bezig te houden met autonoom rijden niveau 4 en 5. Het merk verplaatst zijn aandacht naar het verder ontwikkelen van autonome technologieën die al wel aan de horizon lonken, in plaats van naar op grote schaal te produceren zelfrijdende auto's. "Het ontwikkelen daarvan is lastiger dan een man op de maan zetten", aldus een hoge pief bij Fords ontwikkelingsafdeling. De topman van Ford, Jim Farley, verwacht dat volledig autonome auto's nog jarenlang op zich laten wachten, als de technologie er ooit komt.

Daaraan voegt hij toe dat het merk de technologie niet per se zelf hoeft te ontwikkelen, mocht het ooit mogelijk worden om autonome auto's op grote schaal te produceren en in te zetten. Argo AI is daarvan het slachtoffer, al zou het kunnen dit een kettingreactie in het wereldje veroorzaakt en meerdere gelijksoortige bedrijven binnenkort ophouden te bestaan. Dat twee van de grootste namen in de autowereld zich terugtrekken uit een dergelijke onderneming is een teken aan de wand. Ford had het ongetwijfeld graag anders gezien: het merk noteert rode cijfers voor Q3 2022 en schrijft die voor een belangrijk deel toe aan het verloren gaan van de investeringen in Argo AI.