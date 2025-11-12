Maak kennis met de Peugeot Polygon. Dat is een studiemodel dat niet alleen een glimp geeft van de nieuwe Peugeot 208, maar die ook technische innovaties naar Peugeot brengt. Je moet er alleen nog even op afwachten.

Soms hebben studiemodellen enkel het kortstondig trekken van de aandacht als doel. De Peugeot Polygon Concept is er een van een heel andere categorie. Ja, ook dit is een showauto ramvol excessieve designelementen die waar weinig tot niets van overblijft. Kijk maar eens naar de knotsgekke vleugeldeuren. Toch zit er veel in dat wél belangrijk is.

Nieuwe Peugeot 208

We beginnen met de basisvorm. De Peugeot Polygon Concept is een compacte hatchback met compacte buitenmaten. We weten dat Peugeot in 2027 een nieuwe generatie van de 208 introduceert. Kijk dus niet gek op als op zijn minst een handjevol elementen die je op deze showauto ziet in zekere zin de overstap naar de realiteit wél maken. De verticale led-elementen die Peugeots jarenlang hebben gekenmerkt en die dat nu nog steeds doen, maken daarbij mogelijk plaats voor meer horizontaal georiënteerde exemplaren zoals je die op deze Polygon ziet. Interessant zijn de naar de Peugeot 205 verwijzende ornamenten in de C-stijlen en de vrij hoekige, bijna retro-aandoende vorm van de bilpartij. De invulling van de achterzijde is met zijn grote 'micro-ledpaneel' dat als aanpasbare lichtunit fungeert natuurlijk erg futuristisch, al geldt ook hier dat een conventioneler ogende incarnatie daarvan in de toekomst zomaar eens achterop een échte Peugeot te zien kan zijn.

Steer-by-wire

De Peugeot Polygon Concept kondigt ook iets anders aan. Het Hypersquare geheten stuurwiel dat in de Inception Concept en ook in deze Polygon Concept zit, belandt vanaf 2027 voor het eerst in een Peugeot. Dat is niet slechts een opvallend gevormd stuurwiel, maar behoort bij een heus steer-by-wire-systeem waarbij geen fysieke connectie bestaat tussen het stuurwiel en de wielen. Dat maakt het onder meer mogelijk dat Peugeot softwarematig eenvoudig kan regelen hoeveel stuuruitslag er bij welke snelheid nodig is om de wielen te laten draaien. Dat betekent: zonder uitgebreid te hoepelen inparkeren, maar ook een meer minder directe stuurbewegingen op bijvoorbeeld de snelweg. De maximale draaihoek is 170° naar elke kant, net iets minder dan één volledige draai. Peugeot is het eerste merk binnen Stellantis dat steer-by-wire krijgt. Of dit ook in de nieuwe 208 debuteert? Dat valt nog te bezien. Een groter of duurder model is wellicht beter geschikt om dergelijke belangrijke nieuwe hard- en software in te introduceren.

iCockpit

Ook interessant is wat Peugeot roept over de duurzaamheid van de Polygon Concept. De Fransen spelen met het idee dat je de Polygon Concept - en mogelijk dus toekomstige Peugeots - eenvoudig kan opfrissen en refurbishen. De hatchback heeft op papier een uiterst lange levensduur doordat diverse onderdelen eenvoudig te vervangen zijn voor moderner ogende exemplaren, of versies met andere functionaliteiten. Hoe Peugeot dat precies voor zich ziet, is nog niet helemaal helder.

Ook het interieur trekt de aandacht. Dat is namelijk verstoken van schermen. In grote lijnen zien we ín de Polygon Concept een rauwe glimp van de volgende generatie van Peugeots iCockpit-interieurs. Daarin verhuist het instrumentarium naar een nóg hoger gelegen plek dan het al zat. De voorruit dient namelijk als gigantisch head-updisplay, wat volgens Peugeot een instrumentarium en traditioneel infotainmentscherm overbodig maakt. Ook belooft Peugeot veel licht, verlichting en gerecyclede materialen in toekomstige interieurs. Interessant ook: het schuim van de stoelen is volgens Peugeot eenvoudig te verwisselen voor zachter of - wie dat prettig vindt - steviger schuim. Over personaliseren gesproken: Peugeot laat diverse smaken van de Polygon zien. Een sportieve variant, een ruige versie met achterwiel op de achterklep en zelfs een variant zonder achterbank.

Is dit je allemaal te onrealistisch of te futuristisch? De huidige Peugeot 208 is er voorlopig gewoon nog. Een uitgebreid aanbod gebruikte Peugeots 208 vind je natuurlijk in het occasionaanbod op AutoWeek.nl. Daarvan staan er maar liefst bijna 1.200 stuks te koop met een traditionele benzinemotor en zelfs ruim 500 exemplaren met een mild-hybride aandrijflijn. Liever een tweedehands elektrische Peugeot e-208? Geen zorgen, daarvan staan er dik 400 exemplaren te koop.