Peugeot 405 T16 - Rij-impressie - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Peugeot had in de jaren 80 en 90 de sportieve smaak goed te pakken en trakteerde ons 30 jaar geleden op een wel heel potente 405, de T16. Exact 30 jaar geleden maakten we kennis met deze 'Leeuwenkoning'.

Peugeot krabbelde in de jaren 80 op na een financieel bijzonder moeizame periode en wist met de 205 en grote broer 405 het tij te keren. Net als zijn kleine broer werd de 405 warm onthaald en als gevolg daarvan rinkelden de kassa's bij Peugeot er vrolijk op los. In Nederland groeide de 405 uit tot Peugeots best verkochte middenklasser in de moderne geschiedenis. De teller zou hier uiteindelijk in 1997 bij dik 80.000 exemplaren stoppen. Na topjaren 1989 tot en met 1992 moest een subtiele facelift de 405 nog even fris houden, alleen dat kon niet voorkomen dat de verkopen na 1992 terugliepen. Ook de komst van een uiterst potente topversie bracht daar geen verandering in, maar daarvoor was de Peugeot 405 T16 natuurlijk ook niet bedoeld.

De Peugeot 405 T16 was in zekere zin vooral een prestigeproject. De aanduiding T16 kenden we al van de uiterst exclusieve 205 T16, met zijn in het midden geplaatste motor en flink uitgebouwde koets. Een homologatieauto die in wezen maar weinig deelde met de 205jes die naar de gewone stervelingen gingen. De 405 T16 was van een ander slag. Dat was namelijk in de basis wél een 'gewone' 405, met een extra potente motor en diverse technische en uiterlijke aanpassingen. De T16-aanduiding verdiende hij dankzij de zestienklepsmotor met turbo en intercooler. Een 2.0 die er 200 pk vermogen uitstampte en met overboost tijdelijk 220 pk. Daarmee was-ie een stuk sterker dan de tot dan toe krachtigste 405, de 160 pk sterke 405 Mi16, die het zonder turbo moest stellen.

Uiterlijk was het nog geen sinecure om de Peugeot 405 T16 van de Mi16 te onderscheiden. De T16 kreeg net als zijn iets minder bedeelde broer iets dikker bumperwerk en een achterspoiler die tegenwoordig als 'subtiel' omschreven zou worden. Ook stond de 405 T16 op de reeds bekende lichtmetalen wielen van de Mi16. Onderhuids waren er wel degelijk grote verschillen, behalve de motor natuurlijk. De 405 T16 had permanente vierwielaandrijving, schijfremmen voor en achter met geventileerde exemplaren vooraan en een met een druk op een knop elektronisch af te regelen sperdifferentieel. Uiteraard beschikte de 405 T16 ook qua uitrusting over de crème de la crème van het 405-gamma. Zo nam je plaats in sportstoelen, werd je omgeven door een met alcantara en leer afgewerkt interieur en zaten er naast centrale vergrendeling en elektrisch bedienbare ramen zaken als automatische klimaatregeling en (optioneel) een elektrisch bedienbaar schuif-kanteldak in.

Exact 30 jaar geleden mochten we al dat moois van dichtbij bekijken en ervaren: "De 405 T16 heeft slechts 7,1 seconden nodig om van nul naar honderd te sprinten en haalt 235 km/h. Het is een keurig uitziende en comfortabele auto die er als een pijl uit een boog vandoor gaat en flitsende inhaalmanoeuvres mogelijk maakt. Daarbij loopt hij op rails en ligt hij, ook als het nat is, als een huis op de weg. De vierwielaandrijving laat onwaarschijnlijk hoge bochtsnelheden toe. En remmen doet de auto als de beste. Veel schakelen is niet eens nodig, want de maximale trekkracht van 288 Nm is tussen 2.600 en 4.500 toeren aanwezig. Valt er dan echt niets op aan te merken? Jawel; de koppeling werkt knap zwaar en het schakelen gaat wat moeizaam."

Al met al was het een indrukwekkende sportieve uitspatting, die helaas wel met een bijbehorend stevig prijskaartje kwam. De Peugeot 405 T16 kostte in ons land bij de lancering in 1993 maar liefst ruim 80.000 gulden. Een exclusief verhaal was het dan ook zeker. Er zijn in totaal zelfs maar iets meer dan 1.000 exemplaren van gebouwd.