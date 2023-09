Peugeot 306 Cabriolet (1995) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De mussen vallen weliswaar nu nog dood van het dak, maar voor je het weet is het herfst. Hét moment om een cabriolet aan te schaffen, want nu zakken de prijzen. Deze Peugeot 306 kan je bovendien ook bezighouden als het geen cabrioweer is.

De koudere maanden naderen met rasse schreden en dat betekent dat het 'cabriokoopseizoen' weer is geopend. We gaan eens op zoek en treffen in ons occasionaanbod een cabriolet die perfect is voor de koude maanden (mits je een warme en overdekte plek hebt om te werken), want deze heeft nog wat aandacht nodig voordat je ermee kunt gaan flaneren in de lente van 2024.

Je vraagt je wellicht af waarom, maar de aanbieder omschrijft deze Peugeot 306 Cabriolet als een opknapper. Uiterlijk lijkt er echter niet veel op de 306 Cabriolet aan te merken en ook het dakje ziet er niet per se verkeerd uit. Vanbinnen oogt het ook al niet verkeerd. Ons vermoeden is dat het opknappen 'm vooral in het technische verhaal zit. Een blik onder de motorkap wijst namelijk wel iets vreemds uit. Er missen wat motorslangen, dat duidt er mogelijk op dat er iets met de motor aan de hand is (los van dat er nu dus slangen ontbreken). Mogelijk gaat het om een gestrand project.

Het is dus wel een risico om de auto aan te schaffen, want waar stap je in? Tegelijkertijd kan dit ook een mooie kans zijn. Peugeots 306 Cabriolet zijn namelijk aardig gewild en wat in prijs gestegen de afgelopen jaren, met €1.500 is de vraagprijs van dit exemplaar een behoorlijke bodemprijs en dan ziet-ie er ook mogelijk nog eens niet eens zo verkeerd uit. Qua onderdelenvoorziening, zeker motorisch, zit het ook nog wel snor en het is niet bijster ingewikkeld sleutelen aan een 306. Mocht er toch al met al nog aardig wat geld in gaan om 'm helemaal top te maken, weet dan dat goede exemplaren zomaar €5.000 opleveren. Wie weet maakt dat de investering uiteindelijk toch nog waard, mocht je er zelf niet (meer) mee op pad willen.