Als je zo naar het voorjaarsachtige weer buiten kijkt, denk je misschien wel 'had ik maar een cabriolet'. Toch denken steeds minder mensen in Nederland dat. Althans, steeds minder rijden ook werkelijk een cabriolet.

Nederland is natuurlijk nooit echt een 'cabrioland' pur sang geweest, omdat het weer hier simpelweg vrij wisselvallig is. In oorden als Saint Tropez of ergens op een Grieks eiland heb je er over het algemeen meer aan. Toch zijn er de komende maanden vast weer wat mensen die denken 'ik wil met mijn knar in de zon zitten tijdens het rijden en ik koop een cabriolet'. Die spoeling wordt alleen wel alsmaar dunner, zo blijkt uit cijfers van RDC.

Om te beginnen neemt de verkoop van nieuwe cabriolets af, al is dat gezien het steeds geringere aanbod op zich niet heel verrassend. In 2025 werden er volgens RDC 954 nieuwe cabrio's verkocht in Nederland, waar dat er in 2021 nog 1.661 waren. Meer tekenend is het totale aantal cabriolets in ons land. Dat waren er eind vorig jaar volgens RDC 243.828. Een enorm aantal, weliswaar, maar in 2022 stond de teller nog op 252.008. Zijn er in drie jaar tijd toch bijna 10.000 van de Nederlandse wegen gegaan. Het totale aandeel in het Nederlandse wagenpark is nu nog slechts 2,48 procent.

Mirjam van Esch van RDC verwacht dat het aantal cabriolets in Nederland de komende jaren alsmaar verder zal afnemen: "De cabrio heeft een trouwe aanhang, maar de instroom van nieuwe modellen droogt op. Als die trend doorzet, zal de cabrio de komende jaren verder uit het straatbeeld verdwijnen."

