Het aantal parkeerautomaten daalt snel in veel gemeenten, blijkt uit een inventarisatie van AD.nl. In Oss schrapte de gemeente een derde van de 97 apparaten en in Roosendaal wordt zelfs bijna de helft van de 73 automaten verwijderd. Breda en Eindhoven haalden eveneens automaten weg. Op Texel worden defecte automaten niet langer gerepareerd. Van de 44 apparaten blijft in elk dorp nog maar eentje staan. Toeristen worden via borden naar de digitale betaalmogelijkheden verwezen. Ook Utrecht, Amsterdam en Amstelveen hebben honderden automaten weggehaald of zijn daar nog mee bezig. In Leiden wil de gemeente ook het aantal apparaten fors terugbrengen. De gemeente wijst op de groeiende populariteit van parkeerapps en hoopt te besparen op beheer en onderhoud. Verder speelt mee dat veel steden autoluw willen worden en parkeerplaatsen daarom verwijderen.