Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Overlevingsmechanisme uit het verleden is oorzaak wagenziekte bij elektrische auto

Snelle acceleratie zonder signalen

68
Tesla Model S Plaid

De extreem snelle acceleratie van elektrische auto’s wordt vaak aangehaald als mogelijke oorzaak van wagenziekte. Maar het komt allemaal neer op een overlevingsmechanisme uit het verleden, zo blijkt uit onderzoek.

Elektrische auto’s zijn beter voor het terugdringen van lokale uitstoot, maar de ‘nieuwe’ technologie heeft ook een onverwacht probleem met zich meegebracht. Veel bestuurders en passagiers worden wagenziek tijdens het rijden in een elektrische auto, vooral mensen die er nog niet eerder in hebben gereden.

Verschillende onderzoeken hebben dit probleem al aan het licht gebracht. Illustrated Science legt uit waarom juist elektrische auto’s ons sneller wagenziek kunnen maken. Het blijkt dat vooral de soepele en stille rit van een elektrische auto bijdraagt aan wagenziekte. De hersenen raken daardoor in de war.

De evenwichtsorganen en het gezichtsvermogen geven het lichaam het signaal dat het beweegt. Maar de hersenen horen niet de geluiden en voelen niet de trillingen waaraan ze gewend zijn bij een auto met een verbrandingsmotor, zoals motorgeluid en vibraties. Hierdoor voelt het lichaam zich gedesoriënteerd en kan plotseling wagenziekte optreden.

Wagenziekte treedt vaak op bij mensen die niet gewend zijn aan elektrische auto’s. 

De toegenomen wagenziekte kan te maken hebben met het feit dat we niet gewend zijn om op deze manier te reizen. Datzelfde geldt voor een rit in een zelfrijdende auto.

Zowel bestuurders als passagiers missen het vermogen om goed waar te nemen en te begrijpen hoe het voertuig beweegt, omdat het brein afhankelijk is van eerdere ervaringen met andere soorten auto’s, aldus onderzoeker William Emond tegenover The Guardian.

68 Bekijk reacties
Elektrische Auto

Lees ook

Nieuws
Illustratie Mercedes-Benz E-klasse met EQ Technologie Larson

De nieuwe elektrische Mercedes-Benz E-klasse wordt opvallend traditioneel - Vooruitblik

Vergelijkende test
Triotest Citroën Kia Toyota

De Citroën ë-C5 Aircross is goed maar de Toyota bZ4X en de Kia EV5 blijken nog beter

Achtergrond
Elektrische auto EV Kia e-Niro Hyundai Kona Electr

Vier jaar accudegradatie: accu's elektrische Kia's blijken nauwelijks te degraderen

Vraag en Antwoord
Nissan Leaf

'Het defect aan mijn Nissan Leaf kost €4.000 en de online en schriftelijke garantie verschillen'

Nieuws
Xiaomi YU7 GT

Xiaomi YU7 GT komt met ruim 1.000 pk de Porsche Cayenne pesten

Lezersreacties (68)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.