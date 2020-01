Dit waren de meest verkochte EV's van 2019

Met de jaarwisseling in zicht besloten veel mensen om nog snel een elektrische auto aan te schaffen. Vooral de zakelijke rijder wilde nog profiteren van 4 procent bijtelling, want dit jaar is de bijtelling voor EV's twee keer zo hoog. Dat was goed terug te zien in de verkoopcijfers. De piek lag aan het einde van het jaar, maar ook over het hele jaar gezien gingen elektrische auto's als warme broodjes over de toonbank. Met 29.922 exemplaren is de Tesla Model 3 met afstand de koploper. Op de tweede plaats treffen we de Hyundai Kona Electric, die 5.641 keer verkocht werd afgelopen jaar. De top drie wordt door de Audi E-tron afgesloten, met 4.116 stuks. Een opmerkelijke verkoopprestatie van Audi, want goedkoop is de E-tron allerminst.

Met de tweede generatie van de Nissan Leaf doet het merk hier in Nederland goede zaken. 3.800 Leafs werden er verkocht in 2019 en daarmee staat die auto op plaats vier. De Kia e-Niro deed het ook goed, met 3.688 exemplaren. Op plaats zes treffen we een auto die net als de Niro niet van de grond af als EV is ontwikkeld: de Volkswagen e-Golf (3.296 stuks). De BMW i3 doet het ondanks zijn leeftijd nog altijd goed en staat op de zevende plek (2.860 exemplaren).

De Renault Zoe en Hyundai Ioniq Electric bezetten plaats acht en negen met respectievelijk 2.208 en 1.601 exemplaren. Opvallend genoeg wist het herboren (inmiddels Chinese) MG met haar gloednieuwe ZS ook al nipt meer dan 1.000 exemplaren te verkopen. Dat is absoluut een pluim waard. Buiten de top 10 vallen de Opel Ampera-e (882), de Jaguar i-Pace (769), de Tesla Model S (526), de Tesla Model X (463) en de Smart Forfour (276).